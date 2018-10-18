華信看準金門客源　推東京、下龍灣遊程

2018年10月18日 16:15 中時 李金生

華信經理鄭春雪說明為金門鄉親打造專屬限定版遊程。（李金生攝）

華信航空特別推出今年市場最夯的行程--日本東京5天4夜旅遊與越南河內下龍灣5天4夜旅遊行程，讓金門居民出國超easy，從金門搭機到台中或台北，再銜接國際航班，行程輕鬆便捷。（李金生攝）

秋天正是出國旅遊的好時候，華信航空與旅行業者為金門鄉親打造限定版5天4夜行程，3萬元不到即可暢遊日本東京或越南河內下龍灣沿線景點。

華信航空與華旅網際旅行社合作，在11月17日推出「北越下龍灣五星之旅」由金門出發的首發團，5天4夜特惠價只要新台幣2萬7900元起，包含金門/台北或台中/河內來回機票，以及河內4晚、台北或台中1晚住宿。金門旅客可自由選擇搭配由台北或台中直飛河內。

河內行程特色包括搭乘公主號遊船暢遊河內名列新世界7大自然奇景--下龍灣、全新皇后雙層纜車廂、全世界最高摩天輪、搭竹筏遊碧洞，並可欣賞石灰岩奇景。河內住宿入住最新最高新地標-新洲際72國際酒店，可享用喜來登酒店精緻下午茶。文化之旅則安排漫遊三十六古街，體驗越市古街樂趣。

華信另於12月2日推出「中愛東京輕旅行」由金門出發的首發團，5天4夜特惠價只要新台幣2萬9900元起，包含金門/台中/東京來回機票，以及東京4晚、台中2晚住宿。東京特色行程有輕井澤、箱根及富士山世界遺產中心等秘境美景。

詳情可洽華信航空官網、華旅網際旅行社或金門各大旅行社。

(中時 )