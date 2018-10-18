機器人嘉年華明登場 好玩好看又好買

2018年10月18日 16:34 中時 蔡依珍

首屆機器人競賽嘉年華將於19至21日在桃園巨蛋登場，有國內外1500組隊伍參與38項機器人競賽同場較勁。(蔡依珍攝)

首屆機器人競賽嘉年華將於19至21日在桃園巨蛋登場，有國內外1500組隊伍參與38項機器人競賽同場較勁。(蔡依珍攝)

30家觀光工廠也推出各種特色體驗和好康福袋。(蔡依珍攝)

首屆機器人競賽嘉年華將於19至21日在桃園巨蛋登場，除了有國內外1500組隊伍參與38項機器人競賽同場較勁，還聯合30家觀光工廠推出各種特色體驗和好康福袋，更有150組新創團隊展現各自的特色及成果，3大特色照顧老中青三代，市長鄭文燦笑讚是國內最大機器人競賽，格鬥、運動、學習通通有，一定最有內容和看頭。

祥儀基金會董事長蔡逢春指出，全能機器人競賽以人工智慧（AI）為主題，結合陸、海、空、創客4大領域推出38種競賽項目，像是無人車競速、飛行創意賽、格鬥機器人，甚至是三對三足球、機器人划龍舟、急難救災、以及負重致遠、愚公移山等趣味競賽，人型機器人、無人機、特殊技藝機器人都能一覽無遺，現場另有「萬人工作坊」提供1500個名額讓親子一起動手DIY組裝機器人，笑言是「台灣最好的機器人嘉年華」，透過選手的腦力激盪，展現新興科技，一同面對未來不可預測的世界。

活動也結合卡司蒂拉樂園、聚紡、義美等桃園30家觀光工廠，推出個別展售區及特色主題館，有疊疊樂、猜歌名、有獎徵答等活動，更有超值商品特賣會讓大家「撿便宜」，消費滿300元還能抽Gogoro電動車，天天都有福袋和幸運摸彩，高達30萬元的好禮等你帶回家，現場也有15場的觀光工廠特色DIY，讓親子同樂。

青年局則邀請進駐在青創指揮部、安東青創基地及新明青創基地的優秀團隊，分成人工智慧展區、虛擬實境展區、物聯網展區、創客展區及技轉研發區等5大展區，展現150組新創團隊的研發成果，像是安東基地的AR2VR，透過APP和平價的VR導覽眼鏡，就能身歷其境學打籃球、隨時隨地走訪高中博覽會、安全學習火災地震等天災應變之道等。

鄭文燦說，桃園是觀光工廠的故鄉，市府結合全能機器人國際邀請賽、觀光工廠及創客學習等3領域舉辦嘉年華會，展現桃園的科技魅力，笑言未來每年都要舉辦，有信心桃園成為創客聚落。

(中時 )