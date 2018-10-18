可愛動物成樂手！《前進！理想國！！》神遊歐洲聽童話

TSO音樂劇場《前進！理想國！！》演員合照（左起）蕭名喬、黃連煜、張殷齊、范頤、李政衛。（TSO 提供）

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中時電子報
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一隻雞、一隻貓、一條狗和一頭牛，四種不同的動物，為何湊在一起？因年紀太大了，牠們的主人要將牠們宰殺，動物們成功地逃了出來後決定一起去德國的「布萊梅」做城市樂手。今秋來看好聽、好玩也有深意的音樂劇！改編自格林童話，金曲獎最佳客語專輯獎得主黃連煜跨界創作及演出音樂劇場「前進布萊梅的樂手」的《前進！理想國！！》將於11月17、18日於台北市中山堂中正廳上演。

台北市立交響樂團2018年音樂劇場《前進！理想國！！》音樂劇場《前進！理想國！！》故事改編自格林童話「前進布萊梅的樂手」，故事中描述動物們因為不同的原因而離開原本的地方、踏上旅程，想要尋找傳說中美麗的綠色小鎮，旅途中充滿困難艱辛，大家的情誼也遭受考驗。然而，那個象徵烏托邦的美麗的綠色小鎮真的存在嗎？或者是有「家人」的地方就是「家」？

北市交大膽跨界邀請劇場界、流行音樂界、馬戲界表演者共同加入編導設計團隊，全新發展出來的劇本和音樂，由7年級生新銳劇場導演張剛華擔任導演；金曲獎最佳客語專輯獎得主黃連煜原創劇中所有歌曲，並也將扮演說書人的一角。

管弦樂編曲部分，則邀請活躍於美國的臺灣作曲家王倩婷擔任編曲；劇中新馬戲的演出，更邀請到前太陽劇團演員陳星合擔任馬戲顧問。編導設計團隊一字排開，把難得齊聚的表演藝術項目，都在《前進！理想國！！》製作中實踐。

創意發想占整個製作籌備期最長的部分，把各路人馬聚在同一個製作中，讓大家有一個平台能夠盡情地拋出想法，對話討論直到聚焦。在劇本完成後，為了能將導演以「視覺詮釋音樂」的手法，演員的訓練課程中甚至包含為戲先行接受馬戲雜耍、影戲、特技、新馬戲、街舞、爵士舞等訓練。

《前進！理想國！！》演出不是一個僅給兒童的音樂劇場，更是給大人的寓言故事，北市交希望藉由本次製作，給整個表演藝術圈拋出新的想法，也讓觀眾體驗到交響樂團可以有更多的面貌跟可能性！歡迎大小朋友一同來看戲，從精彩歌舞遙想歐洲，思考童話帶給我們的啟示。

(中時電子報)

TSO音樂劇場《前進！理想國！！》

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