南化女屍命案 檢方18日殺人罪、遺棄屍體罪嫌起訴死者陳姓同居人

南化山區發現人的頭骨，順利使警方偵破2年前的情殺命案，23日上午警方帶陳嫌回到命案現場模擬。（本報系資料照）

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台南市南化區玉山里在8月間發現1具柬埔寨籍王姓女屍，經檢警相驗核對案情，認為王女生前同居人陳文釧涉嫌重大，18日依照殺人罪與遺棄屍體罪，將他提起公訴，並建議分開併罰。

58歲陳文釧是大樓管理員，與38歲從事餐飲業的柬埔寨籍王姓女死者相識，進而成為情侶，2人在2年前在高雄茄定區租屋同住，生有1女當時才6歲。

陳嫌在2年前4月懷疑王姓女友劈腿外遇，雙方常有紛爭，他6月時佯稱搬回彰化居住，在歸仁區高鐵站附近租車，載著王女與王姓女兒北上，但此行卻成了王女的斷魂路。

陳嫌將車開往南化區玉山里南179線偏僻路段，在車上質問王女在外的交友狀況，兩人因此大吵起來，陳嫌持山區拾獲的木棍，朝王女身上猛打，王女包括頭部、肩頸部、腳部都受傷。

王女頭部遭重擊，顱內出血，中樞神經衰竭死亡，陳嫌見對方死去，脫去她身上衣物，棄屍在距離產業道路10餘米外的竹林間，隨後駕車離去。

王女突然人間蒸發，被報案失蹤，當時彰化地檢署與高雄湖內警分局就曾懷疑陳男涉嫌，檢警一度曾到南化區調查，但因找不到屍體，案件在今年7月剛結案。

王女頭骨屍體8月間遭1名筍農發現，警方相驗有他殺跡象，立刻想起這件外籍女子失蹤案，將骨骸送驗比對，確認就是柬埔寨籍的王女。

陳嫌到案時坦承毆打王女，但辯稱丟包王女時，她尚存活，但檢方根據刑事局測謊鑑定報告，證明陳嫌離去前已知道王女死亡，竟仍將屍體脫去衣物丟包在竹林內。

檢方18日依照殺人罪、遺棄屍體罪嫌，將陳嫌提起公訴，並建議兩罪分開併罰。

(中時 )

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