台北》王世堅跳海民眾有口福 藍營紛發祭品文請客

2018年10月18日 16:38 中時 周毓翔

民進黨台北市議員王世堅在電視節目上說如果國民黨高雄市長參選人韓國瑜當選，他就又要去跳海。王世堅稍早在臉書改口說他無意在高雄選舉上打賭。但藍營已經紛紛發出世堅跳海就請客的祭品文，繼國民黨發言人洪孟楷說要在岸上發雞排後，國民黨立委陳宜民也邀請王世堅要跳就去高雄旗津跳，陳宜民要加碼請1000份旗津黑輪。

王世堅被戲稱「King Maker」且每賭必輸，因此他在電視上說出韓國瑜選上就要跳海，讓藍營非常興奮，紛紛感謝王世堅「輔選」韓國瑜，並發出各種祭品文，要在岸上請民眾吃東西，食物種類之多，假設王世堅真的賭輸跳海，當天在岸上的民眾肯定可以一飽口福。

國民黨發言人洪孟楷就說如果王世堅跳海要在岸上發100份雞排，政治評論員鄭照新也說他可以請吃香腸，國民黨立委陳宜民則希望王世堅跳海時，選擇來高雄的旗津，這樣也可以振興當地的觀光，「我也加碼送1000份旗津的黑輪給圍觀的民眾！」

國民黨台北市議員參選人鍾沛君則說如果王世堅賭輸跳海，她可以出機票錢送王世堅去跳愛琴海，如果王世堅要跳愛河，她也可以出高鐵票送他去；國民黨台北市議員參選人張斯綱也說他會跟台北市議員徐弘庭在「米琪汽車旅館」包場替王世堅加油，還酸「歡迎跳完海來這邊梳洗，但是不要帶助理來呦。」

(中時 )