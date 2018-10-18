SHINee迎接出道十周年 鐘鉉聲音新專輯聽得到

SHINee團魂滿滿，團員在收錄曲〈你留下的話〉寫下對鐘鉉的心意。avex提供

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時報周刊

在去年底面臨摯愛團員鐘鉉離世所帶來心情上的衝擊，經過一小段時間的休息與沉澱後，迎接出道十週年的韓國偶像天團SHINee，將先前《The Story of Light》的EP.1、EP.2、EP.3再追加一首新歌，組成第六張正規專輯《‘The Story of Light’Epilogue》，除了想持續想透過他們熱愛的歌舞回應支持他們的歌迷，更想透過音樂傳遞一些溫暖力量給喜愛他們的每個人。

正專輯發行當天同步推出MV的新歌〈無數 (Countless)〉是一首以Tropical House基調的R&B風歌曲，融入了SHINee超強感染力的合聲，歌詞上以數字（1、2、3、4/one、two、three、four）和韓文（ga、na、da、ra）像四行詩一般的構想，添增了欣賞歌曲的樂趣；〈去接你 (Good Evening)〉帶著90年代經典R&B氛圍再結合電子Pop，超洗腦Drop也是這首歌的特色；還有由成員KEY親自創作歌詞的〈再見 (You & I)〉合成聲響再加上沉穩的貝斯，是一首聆聽上相當舒暢的Urban R&B。雖然已是偶像天團，但在音樂上卻從不馬虎，全新專輯中能夠一次感受到SHINee豐富的音樂色彩及感性，是一張音樂性流暢性相當高的作品，也是SHINee想送給粉絲們的十週年紀念。

有革命情感的昔日戰友離世讓人感傷，全新專輯雖看不見鐘鉉的身影，卻仍舊有鐘鉉的精神一同存在。SHINee的每位成員帶著充滿懷念不捨的心，透過這次的音樂作品也好好的傳遞了對鐘鉉想念的心情。專輯中〈你留下的話（Our Page）〉由團員們共同填詞，選了鐘鉉喜愛也擅長創作的R&B曲風，在平實又真誠的演唱裡，有著對鐘鉉滿滿的心意，令人相當感動。特別值得一提的是收錄在專輯中帶有鐘鉉歌聲的Special Track〈Lock You Down〉，運用獨特又靈巧的Signature吉他聲響結合復古敲鼓聲響R&B基調Dance Pop曲風，是一首想傳遞希望幸福時光能永遠持續的歌，作為專輯曲序的最後一首，也和專輯名稱相當呼應。

SHINee第六張正規專輯《‘The Story of Light’Epilogue》的專輯概念就如專輯名稱一樣，想傳遞每個人的人生都是一個又一個獨特的故事，每個故事裡有快樂有悲傷，時而有笑容同時也有著淚水，但在每個經歷的尾聲，總會迎向帶著光芒的彼端。全新專輯《‘The Story of Light’Epilogue》即將於10月19日正式台壓發行，除了收錄與韓版內容相同的16首歌曲、寫真冊、歌詞冊及小卡外，同時還有台灣獨家限量贈品：SHINee十年有成珍藏PVC夾鏈袋，期待歌迷能夠把和SHINee共同擁有的美好回憶牢牢地放在心中。

(時報周刊)

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