基隆》中山區議員選情　藍、綠勢均力敵

張秉鈞有中央學經歷，主打中山區地方建設。（李怡萱翻攝）

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施偉政在父親施世明服務處擔任助理14年，累積不少支持度。（李怡萱翻攝）

基隆市第四選區本屆應選4席，共有7人登記參選，包括現任民進黨施偉政、張秉鈞、民國黨楊石城、國民黨議長宋瑋莉、莊敬聖、親民黨涂慧玲，另外張哲源以無黨籍身分參選。

地方人士表示，中山區選民支持藍綠的比例約為6比4，藍營議長宋瑋莉上屆因無其他女性參選人競爭，成功獲得連任，雖然親民黨凃慧玲來勢洶洶，競選總部成立時還特地找來宋楚瑜站台，但宋在地方深耕多年，地位不容易撼動，連任應不成問題。

莊敬聖是前議長黃景泰幕僚，陪跑中山區行程多年，對地方人士相當熟識，實力不弱。上屆以「落選頭」敗陣後持續深蹲地方，但先前傳出疑似欠債等負面消息，可能會對選情產生一定衝擊。上次2000多票這次要大幅成長到4000票，有一定困難度。

綠營中山區現任兩名市議員施世明、張錦煌將退休，兒子施偉政和張秉鈞接班參選，施偉政在父親施世明服務處擔任助理14年，累積不少支持度；張秉鈞2016年進入民進黨中央黨部社會運動部，雖不比施偉政有多年地方服務經驗，但張秉鈞積極爭取中間選民認同，實力也不容小覷。

其餘小黨部分，民國黨楊石城是中山區上屆得票數最高的市議員，平時問政表現突出，基層實力深厚，被看好能順利連任。張哲源以無黨籍身分參選，完全沒有政治背景，對於已經厭倦政治鬥爭的選民，也頗具吸引力。

(中時 )

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