成軍8年規模比君悅大 西門町商旅王年收13億賺飽飽

圖為位於台北市西門町的愛客發時尚旅館萬年館。(擷取自愛克發旅館官網)

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中時電子報
/綜合報導

近幾年台灣旅館業一片慘澹，愛客發旅館事業集團卻逆勢成長，大賺外國觀光客荷包！2010年在西門町插旗開業迄今，愛客發手上有2千間房客，年營收13億元，該公司董事長徐豪雄說，旅館主打平價、高CP值、房間數具規模經濟，吸引港澳、新加坡旅客進住，每年光要貢獻華南金控的租金就多達1億元！

今周刊報導，旅館名稱取自馬政府時代推出的ECFA諧音，看得出當時瞄準的是兩岸龐大的觀光商機，儘管如今陸客減少，愛客發旅館據點不減反增。從原本50間客房，如今擴展成旗下有9個旅館品牌、2000間客房(規模比台北君悅酒店還大)，員工數達500多人，去年營收逾10億元，是台北市西區第一大平價連鎖旅館。。

外界好奇，愛克發旅館如何逆勢成長，可在西門町獨領風騷，擁有高達4成的市占率？今周刊觀察，愛克發在管理和定位有獨到之處。從其「與客人發生爭執，一律開除」的管理鐵律可知，其管理階層重視績效和督軍嚴格。

另外，愛客發定價策略清楚，晚住宿房價不超過二千元，一開始就緊抓西門町最大客群—年輕的自由行旅客。如今，港澳、新加坡旅客占愛客發3成半至4成客源，愛客發旅館已成西門町平價旅館的代名詞。

今周刊還分析，愛克發有二大商旅淘金術，為其集團成長立下大功。一、用高檔飯店同級備品，做出差異化。一般平價商旅為控制成本，多半壓低盥洗用品、茶包品質，愛客發的備品卻與高檔飯店同等級，在這部分做出差異化，因此深獲旅客好評。

二、租上億大樓，一舉拉開與同業差距。愛客發於2015年與2016年陸續租下華南銀行的開封大樓、重慶南路舊總部大樓，由於可規畫房間數高達460間，讓愛客發一舉拉開與同業的距離，也因集團版圖擴大，可以留住好人才維持穩定的人事。

(中時電子報)

文章來源：西門町旅館大王 從門外漢到營收13億

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