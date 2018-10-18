中市餐飲工會前理事長收回扣 10年A走4百萬元判緩刑

台中地院資料照。（本報系資料照）

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台中市餐飲業職業工會前羅姓理事長與保險經紀公司洪姓業務員掛勾，97年至106年期間，辦團體保險每名會員收取回扣60元，由洪變造保險公司繳費單據向工會承辦人員請款，10年來共詐領總金額共446萬餘元。台中地院依偽造文書罪判2人各徒刑1年6月、緩刑3年，接受法治教育10場次。全案仍可上訴。

判決書指出，羅男自民國88年至105年8月間擔任台中市餐飲工會理事長；洪男則自94年至106年間先後擔任2家保險經紀人公司的業務員，負責處理台中市餐飲工會的團體保險業務。

羅與洪兩人謀議，羅將工會團體保險業務給洪，洪依會員人數每名給羅60元回扣，洪自97年至106年間將保險公司提供給工會的團保繳費單據變造浮報保險費金額，以電腦重新列印或影印後，持向工會承辦人員申請款項，將回扣交給羅。洪取得保險公司的收據經變造金額，再交給工會承辦人員。

羅與洪兩人每年共同行使變造私文書詐欺取財，每年詐領34萬元至62萬元不等，10年期間共詐領446萬6千餘元。全案因台中市餐飲工會理事長於106年度改由他人擔任，經查帳發現團體回扣弊端，向檢方告發起訴。羅與洪坦承犯行，兩人並與台中市餐飲工會達成以700萬元和解，且賠償完畢。

台中地院依偽造文書等罪判處羅及洪兩人均各徒刑1年3月、緩刑3年，緩刑期間接受法治教育10場次，並交付管束。

(中時 )

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