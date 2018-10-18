影》考古界振奮！千年巨型維京船古墓現蹤

挪威首都奧斯陸南方發現一處千年大型維京船古墓遺址。（示意圖／shutterstock）

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中時電子報

考古學界百年大發現！北歐大國挪威首都奧斯陸以南不遠處發現一處大型維京船古墓遺址，船身長達65英尺（將近20公尺）且形狀看來相當完整，在維京考古史中相當罕見，科學家興奮直呼是「百年來一大發現」，更說這艘船是一座帝王棺木，裡頭應該躺著古代維京君王或王后。

挪威奧斯陸南方發現罕見巨型維京船古墓遺址

根據「國家地理雜誌」（National Geographic）報導，挪威考古學家最近在奧斯陸以南不遠的東福爾郡（Ostfold）發現一處千年維京古墓遺址，挪威文化遺産研究所（Norwegian Institute for Cultural Research）團隊使用透地雷達，在距離地表僅20英吋（相當於50公分）的表層土壤中發現了這艘長達65英尺的巨大維京船，雷達圖像顯示這艘巨型船保存得相當完整，連龍骨、船殼，甚至是艙板上的線條都清晰可見。

考古學界對於發現這座古墓遺址感到非常振奮，尤其這艘船體型相當巨大，可以說是考古史上發現最大的維京船古墓之一，奧斯陸文化歷史博物館（Museum of Cultural History, Oslo）館長比爾（Jan Bill）更直呼是「百年難得一見」。

不過事實上這座古墓遺址尚未出土，而遺址的所在地本身也是當地相當知名的地標，它是一塊高30英尺（約9公尺）的大型土丘，上頭覆蓋著青青綠草，周圍則是平坦草地。

今年春天當地官員請來挪威文化遺産研究所探測土丘，團隊特地出動大型透地雷達，果然在土丘表層偵測到了這艘巨船。

挪威文化遺産研究所考古學系主任帕舍（Knut Paasche）推測，這艘船應該是從奧斯陸峽灣一路拖到這裡的，船身結構看起來像一座棺木，應該是古代維京帝王或王后的最後棲所。

除了這艘船，雷達圖像也顯示附近還有至少8座墳塚、5座維京時代長屋遺址。

不過研究團隊並不打算立即開挖，他們預計明年春天再回來進行更全面的偵測活動，並且可能試挖墓道來探究維京船遺跡的保存狀況。

至於之後有沒有機會挖出維京王寶藏？科學家直說機會很低，應該早就被盜墓者盜走了。

(中時電子報)

文章來源：Enormous, rare Viking ship burial discovered by radar

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