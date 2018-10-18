影》台中里長參選人服務處 遭擲汽油彈縱火

里長競選服務處遭嫌犯連砸2顆汽油彈，頓時竄出猛烈火舌濃煙。（王文吉翻攝）

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台中市外埔區驚傳參選人服務處遭縱火
警方火速逮捕涉嫌縱火的賴男，並查出他有毒品等多項前科，上月才剛涉嫌販毒遭警方送辦。（王文吉攝）
警方在賴嫌身上搜出打火機及寶特瓶裝的汽油。（王文吉翻攝）
台中市外埔區大同里長競選服務處遭人縱火，地上滿布油汙及燻黑痕跡。（王文吉攝）
里長參選人服務處遭縱火，警方鑑識小組到場採證。（王文吉攝）
服務處地面遭火勢燻黑，競選團隊清理善後。（王文吉攝）

年底選戰白熱化，台中市外埔區驚傳參選人服務處遭縱火，1名男子18日下午騎車前往大同里長參選人林益年競選服務處，朝屋內連砸2顆汽油彈，頓時火光煙霧瀰漫，裡面人員嚇得四處逃避，鄰居見狀，趕緊拿掃把等物品滅火。警方獲報，隨即發動警網圍捕，10分鐘後逮捕賴姓嫌犯，並在他身上搜出寶特瓶裝汽油。

警方調查，涉嫌縱火的45歲賴嫌，有毒品等多項前科，18日下午2時許，他攜帶啤酒玻璃瓶狀的汽油彈，騎車前往林益年競選服務處，以打火機點燃後，朝屋內投擲2顆汽油彈，當時屋內有2男1女，3人嚇得四處逃避，鄰居見狀，趕緊通報119並協助滅火，幸好無人員傷亡。

線上警網趕往林益年服務處，競選團隊告知「是黑豬放火啦！」員警立刻依指引，驅車追捕，10分鐘後在500公尺外的外埔路及中山路口，攔截正要騎車返家的賴嫌，並在賴嫌機車置物向內，查獲1個裝有8分滿汽油的保特瓶。

林益年得知服務處遭縱火，連忙趕回了解處理。他向記者表示，涉嫌縱火的男子前幾個月常來服務處泡茶，並關心他的選情，也藉機索討金錢，表明可以加入團隊，幫忙助選，但他委婉拒絕，不料對方會跑來縱火。

處理員警指出，賴嫌上月涉嫌販毒，遭偵查隊查獲持有大量安非他命，後來不知何故沒有收押。地方人士也表示，賴嫌是藥仔組，平時四處遊蕩，當地居民很頭痛，在前一陣子也曾向被害參選人的對手恐嚇。

(中時 )

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