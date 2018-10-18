高雄》「柯P被罵媽媽跳出來」 韓國瑜：我「行五」丟垃圾堆也可活

2018年10月18日 16:43 中時 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜今（18）日上Kiss Radio廣播節目，他談到獨立個性養成，是因家中有6個孩子，自己排行第五，野生性強，「丟在垃圾堆也可以活」，不像柯P被盯得比較緊，他當台北市長被罵，媽媽還會跳出來緩頰，而他自己則沒有，他認為選舉是候選人的事，沒必要請到全家，不然好像全家在唱歌仔戲。

而節目主題為「Lady First」大談女性議題，現場邀請6位女性代表對韓有所期待，提問關注職業婦女、育兒、老年、創業等問題，韓國瑜一一接招，同時段開直播吸引逾8500人觀看。他直言「不敢把話講滿」，可以做到的再來說。

「不用把自己太膨脹！」他提到，自己出生平凡的軍公教家庭，但高中不學好，3年都在鬼混，打撞球、把馬子，喝最便宜的米酒，打從17歲就離鄉背井，媽媽給了500元，之後進入軍旅生涯，再讀大學，每口飯都要靠自己打拚。

70多歲退休老師葉女士提問，是否有妙策能照顧老年人。韓國瑜說視老年人為「親切親密的長輩」，重點是怎麼照顧這些長者，政府善用社會資源，並結合宗教團體力量，照顧鰥寡孤獨，他也堅信「十步之內必有芳草」，世上有善心的人非常多，他不敢把話說滿，但當選後會結合各方資源讓老年人獲得妥善照顧。

新婚的呂小姐則關注到韓國瑜夫妻在雲林辦學，韓國瑜直言，最想幫助的是想讀書沒錢受教育的貧困孩子，未來成長吸收更好教育，得以在社會位階流動、力爭上游，這就是「夢想100」計畫的目標。

韓國瑜再次提到雙語政策，當選後將大力推動國際化教育，所有高雄景點、廣告換成雙語，兩年後高市府所屬公教人員，想升官必須加強外語能力，政府是風、人民是草，如此風行草偃相信會有所成效。

另針對女性創業部分，他指出，他曾提議祭出青年創業基金，給富有創意卻苦無資金施展的年輕人，未來也希望設置一筆專屬於女性創業基金，使其創業無後顧之憂。

他認為，職業婦女相當辛苦，他引英國柴契爾夫人故事舉例，她治理國家大事，每天早上都堅持幫丈夫煮早餐，但仍無瑕維繫親子關係，讓孩子不慎諒解，晚年後只剩昔日部屬陪伴她。

因此，韓國瑜說，還是得回歸經濟層面，經濟必須繁榮，保障婦女育嬰假權利，可以專心教育下一代，也讓丈夫有足夠薪水可以養活全家，這並非不尊重女權主義，而是希望她有多餘時間培養孩子後，再抽出身打拚事業。

而媒體民調直指韓國瑜支持度超越對手陳其邁7個百分點，對此韓平常心以對「進了廚房都要不停炒菜」。他在節目最後點播歌手張韶涵《隱形的翅膀》，期待高雄這位沉睡的巨人可以甦醒，再站起來讓全台灣為之轟動。

(中時 )