陸元琪寫給袁惟仁的一封信 祈禱嚴厲主考官快醒來

2018年10月18日 16:47 中時 蕭雅玲

音樂人袁惟仁（小胖）17日在上海跌倒昏迷，造成腦溢血有血塊外，還檢查出他腦頭部另一側有腫瘤，前妻陸元琪在得知袁惟仁昏迷消息後，便取消這兩天的工作通告，並於今帶一雙兒女飛往上海探視，據「噓！星聞」報導，陸元琪在飛往上海的途中，她在私人臉書寫了一封信給袁惟仁說：「你是我人生中最嚴厲的主考官，你給了我一聲中最難的一堆考題。」表達她的心情，並在信的結尾寫道，「我不想這麼早寫這題，你給我好好的痊癒並且醒來。」並求主治癒這個幼稚又善良的大男孩。

陸元琪原本今天下午在三立有節目通告，但17日接到袁惟仁在上海跌倒昏迷消息後，便取消這兩天的工作通告，並緊急飛奔到上海探視，經紀人表示，陸元琪已於下午帶著一雙兒女進醫院探視，由於小孩還要上課，加上陸元琪後面的通告都尚未取消，在確認袁惟仁狀況趨於穩定後，應該就會帶小孩返回台灣。

而她在飛機上寫給袁惟仁的信，也寫道：

「你，是我人生中最嚴厲的主考官。在我認識你之後這不到20年的日子裡，你給了我這一生中最難的一堆考題。你總是像個孩子般的自在，卻連續對我丟出黃金試題來鍛鍊我的靈魂。一直以來，我是心疼你的，好多事你都不懂該怎麼維繫呵護。我改變不了你，那就讓你繼續揮霍你的身體跟你的人生。我沒想到這一天來得這麼快。

說好了年底為我發的歌呢？我一直在等待你的事業再創高峰，一直在期待你的作品。你傳給我的demo，我跟孩子們都聽了，就等你回到舞台上，讓孩子們再次親眼看見爸爸又發光發熱了。

好想看到分開後的你，能越來越好。真的，我期待著。發自內心的希望我的主考官可以長大成為一個知道被愛，懂得愛人，尊重自己的身體..的懂事大人。現在你遇到了這個大關卡...是上天要你大徹大悟，要你知道，你的身體只有你自己可以好好照顧。」

「好好休息 慢慢醒來，欠我的醒過來記得還給我，愛情雖然乾枯了我們還有友情、親情，我們是寶寶妹頭的爸爸跟媽媽，你別想給我逃避責任，你別再讓孩子們傷心給我好好的、完整的、全新的醒過來吧！

我跟孩子們降落了，馬上就到你身邊，希望你接收得到我們愛你的力量。加油 我的主考官！這題我不想這麼早寫，你給我好好的痊癒並且醒來。求主治癒這個幼稚又善良的大男孩」

(中時 )