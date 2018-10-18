新竹》謝文進競選總部：如果刊登的廣告內容有錯 歡迎來告

新竹市長參選人謝文進競選總部主委李宏生（中）18日下午表示，總部所發出的廣告內容如果有錯，歡迎來告。（陳育賢攝）

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新竹市長參選人謝文進競選總部18日下午召開記者會表示，廣告內容如果有錯，歡迎來告。（陳育賢攝）

針對新竹市長林智堅於議會答詢時的陳述，市長參選人謝文進競選總部，18日下午也召開「市民有知道真相的權力」記者會回應，主委李宏生表示，謝文進競選總部所發出的廣告，是議員在議會總質詢的內容，完全沒有涉及選罷法，廣告也沒有散布謠言或傳播不實之事，「如果有錯，歡迎來告」。

今天下午這場記者會是由主任委員李宏生、謝文進律師顧問團律師陳詩文、張雯俐，以及副議長許修睿、議員陳啟源、黃美慧、前議員蔡錕鈺等共同召開。

李宏生表示，日前謝文進競選總部所發出的廣告，是依據10月12日市議員鄭正宗在議會總質詢當中所有的質詢內容，完全沒有林智堅辦公室所指有涉及選罷法的問題，謝文進競總的廣告也沒有散布謠言或傳播不實之事，林的團隊不能斷章取義、混淆視聽。

市政總質詢透過有線電視全程轉播，是要讓市民了解到市政運作與質詢內容，謝文進總部只是用廣告的形式轉述呈現。且謝文進總部發現近來發布的訊息經常都被忽略或被對手抹黑，因此不得不利用廣告方式來轉達正確的訊息。

李宏生說，基於事實的陳述與法律的見解，該篇廣告是根據市議會的質詢內容，是重要的市政新聞，要轉述讓更多市民知道，並沒有違反選罷法，如果林智堅辦公室認為這篇廣告內容有錯，歡迎來告，若已提告，也呼籲林智堅應該要向市民公開訴訟內容，讓大家來了解。

(中時 )

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