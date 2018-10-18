新北每萬人病床數六都之末 蘇貞昌：增加新北醫療資源

2018年10月18日 17:10 中時 葉書宏

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（18）日上午受邀參加新店耕莘醫院50周年慶。（葉書宏翻攝）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（18）日上午受邀參加新店耕莘醫院50周年慶。（葉書宏翻攝）

副總統陳建仁、立法院長蘇嘉全、民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（18）日上午受邀參加新店耕莘醫院50周年慶，一同見證耕莘醫院建院足跡。蘇貞昌說，在他台北縣長任內，新店耕莘醫院E棟醫療大樓動工完工，永和耕莘醫院也在他核准成立動工，耕莘安康院區也是在他任內核准，但現在台北縣升格為新北市，每萬人的病床數卻是六都之末，他未來將推動扶老攜幼三關心，結合耕莘醫院豐富的經驗，一起攜手努力，增加新北市的醫療資源，讓新北更新更好。

陳建仁說，當時在台北縣醫療資源不足，但當時的縣長蘇貞昌「從民眾的需要中，看見自己的責任」，建設金山醫院照顧居民的健康，這正與耕莘醫院傳承的理念相符。陳建仁也說，新北市是台灣人口最多的都市，但以每萬人的病床數來說，新北市是六都最低，在本島中也只比新竹縣高，需要能創新、往前衝，在病人需要中看見自己責任的市長，來加強新北市的醫療資源。

蘇嘉全說，耕莘醫院在所有前院長的領導下，在新店、永和、安坑都有院區，所有院長就像巨人一樣，將眼光看得很遠，腳步跨得很快，醫院就此一步一步成長，迄今已經五十年，蘇嘉全也祝福耕莘醫院在未來的院長的領導之下，能夠走得很快，看得非常高，眾人在五十年後一同歡慶一百年周慶。

蘇貞昌先是感謝耕莘醫院院長林恆毅，親自邀請他參加50周年慶，當時林恆毅院長拿著邀請帖進門，兩人相視後忍不住大笑，蘇貞昌開玩笑地說，從頭看起兩人就像「走失的兄弟」，而他們也同樣都願意燃燒自己、照亮別人，今天他也特別前來參加，希望兩人能夠相互輝映，可以讓會場更漂亮。

蘇貞昌說，在他擔任台北縣長時，剛好是耕莘醫院三十周年慶，正要起飛的時候，而新店耕莘醫院E棟醫療大樓就是在他任內動工完工，永和耕莘醫院也在他核准成立動工。

蘇貞昌感慨地說，現在新北市已經升格，是直轄市，不像當年仍是台北縣，但新北市醫療資源卻如陳建仁副總統所說，是在六都之末，全台灣倒數第二名，即便如此，他仍很感謝耕莘醫院當年一起奮鬥的日子，才能增加病床，才能讓耕莘五十年更受讚揚。

此外，蘇貞昌也提到，耕莘醫院長期投入弱勢、老人照顧，院長林恆毅更是長照專家，正與他提出的扶老攜幼三關心政見相呼應，希望未來能夠結合彼此的經驗，一起合作，攜手讓新北的醫療資源增加，讓新北更新更好。

(中時 )