金田一少年事件簿颳旋風！美女漫畫家淺井織香首度訪台

2018年10月18日 16:53 中時 吳敏菁

「金田一少年事件簿」漫畫家淺井香織首度來台，18日在建國科技大學數位媒體設計系開講颳起旋風。（吳敏菁攝）

日本漫畫家淺井香織（左二）與建國科大江金山校長（右二）、數媒系主任趙文鴻（右一）合影。（吳敏菁攝）

建國科大學生爭相發問，欲罷不能。（吳敏菁攝）

日本漫畫家淺井香織（右）與建國科大校長江金山合影。（吳敏菁攝）

「金田一少年事件簿」漫畫家淺井香織首度來台，18日在建國科技大學數位媒體設計系開講颳起旋風，學生們驚喜催生金田一這平時上課打瞌睡又愛作弊的問題學生，只有碰到命案才會正經起來的天才漫畫家，原來是超級大美女，嘆服「她應該也有顆智商180腦袋吧！設計了這麼多奇詭的案情」。

金田一少年事件簿大受歡迎，系列故事以殘酷的故事，大膽的描繪，還有少年主角的出奇致勝，膾炙人口，讓不少漫畫迷為之著迷不已。

建國科技大學數位媒體設計系主任趙文鴻特地邀請「金田一少年事件簿」漫畫家淺井香織到校與學生做面對面接觸，除了講授漫畫的各種技巧外，還當場畫出4位「金田一少年事件簿」的人物，讓在場300多位聽講的學生們目瞪口呆，嘆服極了。

演講結束，學生們爭相發問，欲罷不能，淺井香織有問必答，她說，要做稱職漫畫師，得養成對人事物的細微觀察能力，多做生活體驗，多接觸新的事物，多閱讀書報，才會有源源不絕的創作靈感。

淺井香織並表示，外界可能以為漫畫家整天埋首創作，少有時間與人接觸，其實漫畫不孤獨，也會有很多好朋友，結交到許多漫畫界的前輩，他們也樂意幫助後進年輕人，前輩就是你工作中的貴人。

淺井香織說結婚懷孕後曾經休息幾個月未再畫畫，先生也是漫畫家，當小孩稍大後，才重拾畫筆畫畫，小孩就放在畫桌旁就近照顧，雖然辛苦，但從工作中獲得許多樂趣，鼓勵年輕人選擇有興趣的工作去努力、堅持到底。

建國科大校長江金山表示，積極推動國際化，安排許多學生到日韓各國姐妹校交流讀雙聯學制，到國外企業實習；數位媒體設計系主任趙文鴻表示，日本是漫畫動畫大國，系上開了生活日語、動畫日語等課程讓學生選修，每年選派學生到日本動畫公司實習或工作，特別邀請日本知名漫畫家淺井香織前來指導學生如何畫好漫畫。

淺井香織在高中畢業後即從事漫畫工作，迄今已經有27年，漫畫創作前曾經擔任過兩年的動畫師，後來改從事長短篇的漫畫、插畫創作，並在日本的重要漫畫週刊連載，最有名的連載漫畫就是「金田少年事件簿」，風靡到台灣。

(中時 )