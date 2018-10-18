4K超高畫質電視台來了 「狼谷競技台」29日MOD開台

2018年10月18日 16:53 時報周刊 張毓琪

首間全4K超高畫質製播的電視台「狼谷競技台」即將在10月29日於MOD 210頻道強勢開台，節目主持陣容更找來獲得本屆金鐘加持的徐乃麟、KID、王仁甫、阿達等人，攜手聚集「鍍金級氣勢」。

過去電競頻道多半透過網路平台播出，狼谷競技台勇於打破傳統觀念，用創新製播設備，結合最新電競趨勢，提供更優質多元的視聽享受。除國內外賽事轉播，自製7檔電競綜藝節目囊括各類內容，亦為狼谷超強主持群的職涯新挑戰。

堪稱台灣綜藝遊戲主持天王的徐乃麟，全新《斗內大善人》節目，化電競成為做善事的開端，來賓上節目玩遊戲不僅是個人面子問題，更將累積獎金捐給來賓指定公益團體，賦予遊戲節目新意義。

王仁甫與KID則是從本屆金鐘「益智及實境節目主持人獎」的競爭對手，變成主持搭檔，新節目《FIVE鬪！龍虎門》由王仁甫與KID各自帶隊，進行5種規模全然不同的遊戲競賽，包含電競、電玩等，緊抓年輕觀眾眼球。

在本屆金鐘獎在「電視美食」表演中，阿達以超流利的RAP大獲好評，其實他遊戲實力跟RAP同樣厲害，主持《GAME什麼東西》時，從電競玩到桌遊都沒在怕，輕鬆carry全場。

納豆曾因與金鐘獎無緣而在節目落下男兒淚，今年金鐘獎結束後，他反倒風光在一個禮拜內開了2個新節目，其中與兩性專家御姊愛主持的《失落戀花園》，探討網路世代的心理話題，由昔日《SS小燕之夜》金鐘團隊製作，結合趣味與知性，可望明年將納豆送進金鐘殿堂。

台灣電競從觀看人次到賽事成績，在國際間皆有亮眼表現，預計在2019年產值將超越新台幣530億。狼谷競技台的最大特色，是將原本僅能在年輕族群獨享的網路收視習慣，升級成闔家觀賞的趣味節目內容，領先全台的全4K超高畫質，提升了電視圈的視聽水平。

(時報周刊)