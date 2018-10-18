候選人19日號次抽籤！15人遭中選會判定資格不符

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年底選戰逼近，中選會今公佈縣市長、縣市議員候選人資格審議結果，並將在19日辦理號次抽籤；而全台縣市長候選人共受理93人登記，資格全數過關，另有15名議員候選人遭撤銷資格。其中，犯下斬首八田與一銅像、毀損逸仙國小石犬等案的統促黨台北市議員參選人李承龍，遭中選會判定依法不得登記為候選人；而頗具爭議性的新北市議員蔡錦賢，則在這次資格審查中依然過關。

中選會指出，直轄市議員候選人共受理登記計751人，符合規定者748人，不符合規定者3人，分別為台北市第3選舉區李承龍（毀棄損壞案）、新北市第11選舉區張天明（刑法業務過失致死罪）、台中市第8選舉區陳習珍（過失傷害罪）。

至於縣（市）議員候選人部分，中選會受理登記計1,018人，符合規定者1,006人，不符合規定者12人。其中，新竹縣不符規定者共4人，包含第1選舉區蘇明輝（貪污治罪條例之對於職務上之行為收受賄賂2罪）、第4選舉區劉良彬（貪污治罪條例之對於職務上之行為收受賄賂3罪）、第8選舉區鄭朝日（同時登記為縣議員及鎮民代表候選人）、第13選舉區趙一先Obay a Awi’（貪污治罪條例之對於職務上之行為收受賄賂2罪）。

另外，苗栗縣第2選舉區吳昌運（槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂案）、彰化縣第2選舉區郭坤昌（傷害案），以及嘉義縣第5選舉區翁侑君（同時登記為縣議員及鄉民代表候選人）、嘉義縣第6選舉區侯清河（同時登記為縣議員及村長候選人）、屏東縣第1選舉區秦鴻明（同時登記為縣議員及里長候選人）、宜蘭縣第1選舉區李漢銘（刑法第144條投票行賄罪）、台東縣第8選舉區林淑玲（妨害名譽罪）、新竹市第1選舉區謝希誠（不能安全駕駛罪）等人，也遭中選會判定不得登記為候選人。

(中時 )

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