影》行車糾紛 男烙人助陣大鬧派出所

2018年10月18日 17:24 中時 黃國峰

行車糾紛 男烙人助陣大鬧派出所(翻攝自黑色豪門企業)

有民眾17日深夜11點多在臉書《黑色豪門企業》PO出一段影片，內容為男子邊開車邊拍影片說：「第四分局門口，大打出手」影片中是台中市大墩派出所前，約10多人在門口，傳出爭吵聲，經了解是王男與女友，與許姓兄弟因交通糾紛互嗆，王男與女友至派出所筆錄時找來7、8位朋友關心，剛好警方擴大臨檢勤務結束，大批警員及警車回所，造成一群人在門口打架的誤解，全案詢後依社會秩序維護法第87條函送簡易庭裁處。

警方調查，17日晚上10時07分，30歲王男因有喝酒，由其女友騎機車載著他，在向上大觀路口欲待轉時，騎機車載著弟弟的26歲許男，因車速較快，差點撞到，按了一下喇叭，王男因此嗆「嗶三小！」，雙方因而在路口發生口角、互有推擠，王男女友報警，但警方到場時，許姓兄弟已離去，便請王男與其女友先回派出所瞭解詳細情形，另依王男提供的車牌號碼，另外通知許男到所說明。

大墩派出所表示，王男因擔心對方尋仇，通知7、8名友人到派出所，期間因一群人聚集大聲嚷嚷，質疑警方處理不公，適逢大墩派出所當晚執行擴大臨檢勤務結束，大批警員及警車回所，見有糾紛，不少員警上前警戒，防止滋事，因此讓經過民眾誤認有打架情事，實屬烏龍一場，該群人3分鐘後即自行離去。

晚間12點多，警方電話通知許姓兄弟到案說明，但也擔心對方，固由警方派車護送到派出所製作筆錄。因雙方無明顯傷勢，皆表示不願提告，但因雙方有叫囂、推擠，全案將3人（王男、許姓兄弟）詢後依社會秩序維護法第87條函送簡易庭裁處。 大墩派出所副所長曾一峯呼籲，民眾遇有行車糾紛，勿任意動肝火，凡言語肢體挑釁者，警將依法辦理。

(中時 )