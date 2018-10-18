捲款2650萬逃亡10年 寶藏寺前主委陳榮民躲過追訴期

芬園鄉寶藏寺是彰化縣三級古蹟寺廟，近年因年久失修，木頭樑柱遭白蟻侵害，正由文化局補助一半經費進行修繕中。(謝瓊雲攝)

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彰化縣芬園鄉三級古蹟寶藏寺，2005年爆發管委會主委和常委合謀盜領廟產案，49歲主委陳榮民逃亡下落不明，79歲常委張煥文最後依連續犯公益侵占罪遭判刑3年6月，已發監執行完畢，陳因逃過10年追訴期，躲過刑責。

2004年6月，陳、張兩人當選第五屆管理委員會主任委員、常務委員，隨即自當年9月至翌年9月期間，合計8次支領2950萬廟產公款；張於2012年6月發監執行，但陳逃亡至今。

根據彰檢不起訴處分書，2006修法後實施的刑法，若犯罪重本刑3年以上10年未滿有期徒刑之罪的追訴權時效期間由10年改為20年，但本案發生在修法實施前，因此追訴權時效期間是10年，加上通緝後依法停止法定追訴權期2年6個月等要件，本件追訴權時效至今年8 月27日消滅，陳榮民逃過法律制裁免關。

廟方現任主委張恊章指出，之所以會爆發廟產遭掏空，是當年章程只需兩人印章就可以支領帳戶金錢，給了有心人可乘之機，現行制度需要集合5名幹部印章才能動支，讓信徒和廟方人員都更安心。

寶藏寺建廟200多年，與鹿港龍山寺、花壇鄉虎山巖、社頭清水巖及南投碧山巖合稱「三巖二寺」，13年前慘遭主委捲款，廟產僅存50幾萬，但信徒們仍持續捐獻，如今依舊香火鼎盛。

(中時 )

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