中職》拿下首勝贏面大 悍、獅先發投手保密到家

2018年10月18日 17:06 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

富邦悍將19日將與統一獅進行季後挑戰賽首戰，兩軍為了奪取首勝，選擇不公布先發投手，不過依照例行賽先發輪值、戰績，還有投手習性的考量，統一羅里奇（Josh Roenicke）以及富邦伍鐸扛首戰先發的機率最大。

本季之前，中職共進行過7次挑戰賽，1998年、1999年為3戰2勝，且那2季都由味全龍對上統一，味全都先輸掉首場比賽，之後連拿2勝晉級總冠軍賽。2005年始季後挑戰賽改為5戰3勝制，2005年至2008年還有2017年的季後挑戰賽，均由拿下首勝的隊伍晉級。

依照輪值來說，羅里奇本季例行賽多為獅隊當週首戰先發投手，羅里奇本季例行賽對戰富邦7場，繳出4勝2敗、自責分率3.32的成績。

值得注意的是，富邦內野手「神全」林益全隊羅里奇17打數有9安打、包含2發全壘打，打擊率來到5成29。李宗賢對羅里奇5打數2安打、打擊率4成，新秀王正棠對他也有超過3成的打擊率。胡金龍、高國輝、陳品捷對羅里奇均有開轟紀錄。

富邦王牌投手羅力在台南球場表現不佳，4場出賽1勝2敗、自責分率高達6，本季被轟出15發全壘打，就有6發是在府城挨轟，被打擊率來到3成33，且日前他也曾透露過，台南球場的投手丘讓他投起來不太適應，因此挑戰賽首戰預測可能由伍鐸擔綱先發投手。

伍鐸本季面對獅隊雖3勝5敗、自責分率4.72，但下半季4場對戰2勝2敗，更有3場優質先發，且統一打他打得最得心應手的陳重羽（對戰打擊率4成62）並未進入28人名單，潘彥廷、郭峻偉雖對戰打擊率4成以上，但2人本季對伍鐸打數不到10次。

伍鐸需多加留意陳鏞基、陳傑憲，2人對他來打擊率高達3成81，且是獅隊唯二從他手中擊出全壘打的球員，另鄭鎧文、郭阜林、唐肇廷3選手對戰打擊率也突破3成，得小心提防。

(中時電子報)