高市府攜LINE Pay 商圈消費享回饋三重奏

高市府攜手LINE Pay一卡通，在商圈行動支付可享10％回饋。（高市府經發局提供）

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行動支付夯，快速又便利。高市府經發局攜手LINE Pay和一卡通在新崛江、旗后等19個商圈導入行動支付系統，已有逾200間店家提供此項服務，即起更推出全台獨家限時回饋三重奏：單筆消費滿百可享10％點數回饋、抽888元儲值金、1元搶購商品。

經發局李怡德局長說明，因應消費型態革命，將「LINE Pay一卡通」支付系統導入商圈，讓民眾有更多元便利消費體驗，同時帶動商圈買氣，目前有六合夜市等商圈、超過200間店家可使用「LINE Pay一卡通」付款，且店家數快速成長中，店家不用收取現金可加快結帳流程，並確保交易過程正確性，可謂一舉數得。

經發局指出，即起推出限時回饋三重奏活動，第1重優惠：即日起至11月18日限時1個月內，民眾在各大商圈指定店家使用「LINE Pay一卡通」付款，單筆消費滿百即可享LINE Points 10％點數回饋。

第2重優惠：即起至28日期間累積消費滿200元，加碼提供早鳥消費優惠，抽限量100名888元儲值金。第3重優惠：20日起連續3個週六，將於新鹽埕商圈、六合夜市、旗后商圈、大連商圈、甲仙商圈、旗山商圈等6大商圈，提供前100名民眾搶購1元特色商品。

經發局表示，高雄商圈各具特色，吃喝玩樂一應俱全，特別提醒民眾，記得先註冊「LINE Pay一卡通」帳戶才能享有好康優惠，歡迎全國民眾把握機會到高雄商圈走走，詳洽活動網頁https://event-web.line.me/ectw/article/kQm3Z2查詢，更歡迎有意加入行動支付行列的商圈店家來電報名，報名專線：07-793-3000分機238、239。

(中時 )

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