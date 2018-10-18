過期也賣! 食安又爆一椿 高級冰淇淋代理商被罰120萬

代理比利時蜂鳥Glacio冰淇淋的振紳洋行，被爆料疑似販售過期冰淇淋，今被裁罰120萬。(中央社/北市衛生局提供)

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代理比利時蜂鳥Glacio冰淇淋的振紳洋行實業公司，遭員工檢舉疑販售過期冰淇淋，台北市政府衛生局去年8月、9月兩次稽查，分別查獲振紳洋行貯存過期的冰淇淋、咖啡豆等5項食品，依違反《食品衛生管理法》裁罰120萬元。振紳不服提行政訴訟抗罰，台北高等行政法院審理認為，裁罰有理，判振紳洋行敗訴。

比利時蜂鳥Glacio冰淇淋，受到國際巨星瑪丹娜的喜愛，單球要價130元，屬高檔冰淇淋，曾在台灣的五星級飯店等多處販售，標榜比利時原裝進口，並符合歐盟的食品安全法規。

去年振紳洋行員工向媒體爆料，指公司要求員工將過期的冰淇淋以混裝方式包裝換標，再販售給不知情的業者與消費者。

北市府衛生局，2017年8月14日派員到振紳洋行稽查，現場查獲庫房貯放4項過期食品、合計421個。包括有效期2016年7月29日的BELGIAN　CHOCOLATE；有效日期2017年4月4日的Glacio比利時原裝進口草莓雪酪冰淇淋；有效日期2016年8月9日的Glacio比利時原裝進口香草玻本冰淇淋；有效日期2017年4月4日的Glacio比利時原裝進口櫻桃冰淇淋。去年9月7日，又在振紳洋行查獲有效日期2009年7月19日的過期咖啡豆5包。

北市衛生局認為，振紳洋行貯存逾有效日期的食品，依《食管法》裁處120萬元罰款，振紳不服，訴願被駁回後，提行政訴訟抗罰。

振紳洋行認為，第一次查獲的逾期食品冰淇淋，是該公司進行銷毀處置前的暫時貯存，不具可罰性，且冰淇淋未開封冰凍在零下18度Ｃ，可永久食用，衛生局未舉證該公司有何故意或過失就加以裁罰，有適用法規不當的違法；過期咖啡豆是遭人嫁禍置放。

北高行審理後，合議庭認為，振紳洋行無法拿出具體事證，證明過期咖啡豆是遭他人故意置放，或不是該公司所有。辯稱冰淇淋未開封冰凍在零下18度Ｃ，可永久食用，顯然與法律規範的有效日期立法定義和目的完全不符，罰款處分並無不當，判振紳洋行敗訴。可上訴。

(中時 )

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