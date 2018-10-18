北市》姚文智太太現身 回憶白色恐怖過去激動落淚

2018年10月18日 17:13 中時 郭建伸

當姚文智致詞提及太太家中遭到白色恐怖的過往時，潘一度泣不成聲。（姚文智競選辦公室提供）

民進黨台北市長參選人姚文智今下午前往「228暨白色恐怖受難團體後援會」，原本姚文智太太潘瓊琪鮮少露臉，因其祖父也在白色恐怖時期遇害，今特地與姚同台現身。當姚文智在台上回憶丈人家庭因為白色恐怖遇害而家破人亡時，潘瓊琪一度激動落淚，直到旁邊民眾遞上衛生紙後，情緒才比較和緩。

姚文智致詞時說，他太太是真的受難者家屬，1950年代白色恐怖時，岳父的父親原本在天馬茶房附近經營書店、組織左派思想的讀書會，參與的人還有岳父的哥哥，當時是台大經濟系學生；但這兩人後來都遭受白色恐佈迫害，還被蔣介石批字槍決。

姚文智致詞到一半，潘瓊琪的情緒一度湧上來哭紅了眼，直到旁人遞上衛生紙後，情緒才比較平靜。

姚文智會後受訪時說，今天的受難者家屬後援會活動是得知他太太家庭的故事才舉辦，本來太太都相當低調，他才告訴她這回至少要來參加致意，否則太太平時很少參加政治活動。

媒體問姚，太太是否是頭號粉絲？或跟太太一起練瑜珈？姚說，他在政治上若碰到困難，晚上會跟她一起討論，但笑說「我練不動（瑜珈）」。

不過潘瓊琪相當低調，待活動結束後，並沒有與姚文智一起接受媒體訪問，而是先獨自離去；上回潘瓊琪在公開活動露臉，是姚於2014年爭取初選時在台北車站舉辦造勢。

(中時 )