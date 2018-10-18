北市》姚文智太太現身 回憶白色恐怖過去激動落淚

民進黨台北市長參選人姚文智與太太潘瓊琪一同參加白色恐怖受難團體後援會。（姚文智競選辦公室提供）

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當姚文智致詞提及太太家中遭到白色恐怖的過往時，潘一度泣不成聲。（姚文智競選辦公室提供）

民進黨台北市長參選人姚文智今下午前往「228暨白色恐怖受難團體後援會」，原本姚文智太太潘瓊琪鮮少露臉，因其祖父也在白色恐怖時期遇害，今特地與姚同台現身。當姚文智在台上回憶丈人家庭因為白色恐怖遇害而家破人亡時，潘瓊琪一度激動落淚，直到旁邊民眾遞上衛生紙後，情緒才比較和緩。

姚文智致詞時說，他太太是真的受難者家屬，1950年代白色恐怖時，岳父的父親原本在天馬茶房附近經營書店、組織左派思想的讀書會，參與的人還有岳父的哥哥，當時是台大經濟系學生；但這兩人後來都遭受白色恐佈迫害，還被蔣介石批字槍決。

姚文智致詞到一半，潘瓊琪的情緒一度湧上來哭紅了眼，直到旁人遞上衛生紙後，情緒才比較平靜。

姚文智會後受訪時說，今天的受難者家屬後援會活動是得知他太太家庭的故事才舉辦，本來太太都相當低調，他才告訴她這回至少要來參加致意，否則太太平時很少參加政治活動。

媒體問姚，太太是否是頭號粉絲？或跟太太一起練瑜珈？姚說，他在政治上若碰到困難，晚上會跟她一起討論，但笑說「我練不動（瑜珈）」。

不過潘瓊琪相當低調，待活動結束後，並沒有與姚文智一起接受媒體訪問，而是先獨自離去；上回潘瓊琪在公開活動露臉，是姚於2014年爭取初選時在台北車站舉辦造勢。

(中時 )

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