最新民調 逾6成3民眾反對政府懲罰赴陸台灣人辦居住證

2018年10月18日 17:18 工商 崔慈悌

大陸當局從今年9月起開放台商等申請居住證，政府擬祭出限制公民權等方式抵制。台灣競爭力論壇今天公布民調，高達58.1％民眾認同在大陸發展的台灣人申辦居住證，63.4％反對政府以懲罰自己同胞的方式來處理居住證問題。

大陸開放在大陸生活、就業、就學等台灣人申領居住證，根據國台辦公布的統計資料，開放申請10日內，就有2.2萬名台灣人申請居住證。

台灣競爭力論壇今天公布最新國族認同調查，對於有人在台灣堅稱自己是台灣人，不是中國人，但到大陸辦活動、做生意卻又宣稱自己是中國人，執行長謝明輝表示，這種「兩面人」現象，調查顯示，55.4％覺得可以諒解，29.3％認為應該批判。

整體而言，多數民眾可以接受為了到大陸訪問、辦活動、做生意而彈性認同的行為，高於「沒原則，該批評」的比例，且自2015年9月後持續上升。

至於台灣人在大陸地區可申辦台灣居民居住證的訊息，調查也發現，61.1％的人知道此事，38.9％的人尚不知情。而不論知不知道，高達58.1％的人支持在大陸生活、就業、創業、就學的台灣人申辦居住證，持反對態度者，僅18.5％。

在可以複選的情況下，反對者不支持的原因，以認為這是中共統戰陰謀的比例較高，有29.3％；其次是認為會影響國家安全，佔14％；其他則是認為大陸應採國與國的方式對應或不支持腳踏兩條船，兩項理由分佔約1成。

他說，總體來看，合計有63.4％的人不贊成政府訂定處罰規則來懲罰申辦台灣居民居住證的同胞，認同政府要有反制措施者，佔約2成。

此外，若在海外發生急難的情境，調查也顯示，有58.1％的人願意以中國旅客中國人的身份離開險境，堅持不用中國人身份者，佔30.9％。

此次調查由艾普羅民調公司執行，針對台灣地區22縣市20歲以上的成人進行電話訪問，於10月11、12日兩天完成，成功訪問1085份有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3％。

(工商 )