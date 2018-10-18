打槍郭彥甫畫登羅浮宮 美術教授：故宮也有販賣部

打槍郭彥甫畫登羅浮宮 美術教授：故宮也有販賣部(翻攝自 郭彥甫臉書)

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中時電子報

藝人郭彥甫的畫作登上羅浮宮，是台灣之光？此消息看在藝術家眼裡，簡直傻眼。知名的藝術家韓湘寧老師表示，做藝術的學生窮極一生願望就是「死了以後作品能像達文西一樣進羅浮宮」；國立台北藝術系主任張乃文教授則說，這不是羅浮宮主辦，而是像故宮周圍的販賣部，畫作想要進羅浮宮展出「是非常困難的！」

「羅浮宮周邊有場地出租，很多單位都可以去邀請藝術家到這裡展出比賽」三立報導，張乃文教授指出，郭彥甫展並非羅浮宮官方單位，圈內人都知道，這就像是故宮的「販賣部」。他非常鼓勵年輕畫家多創作，但這次的烏龍事件真的過譽了。

「這算不算是假新聞？」知名藝術家韓湘寧老師在臉書質疑，60年前「我們做藝術的學生，最高願望是將來死後，作品能像達文西一樣進『羅浮宮』展出」，而這畫家作品進到羅浮宮art shopping展出三天，就是登羅浮宮？是把其他用心做藝術的人放在哪裡。

對此，網友們留言，「也許以羅浮宮為中心，方圓百里內都算沾上邊吧？」、「住過巴黎的人都知道，那是Carrousel de Louvre地下商場一個展廳。有時也有首飾展賣，民眾當逛街去看看，趁熱鬧。羅浮宮怎麼可能！」、「報導還強調『這是藝術家們向來的夢想，然而台灣第一個人做到的就是他！』這樣，如何讓其他藝術家們服氣？根本錯誤報導」。

(中時電子報)

(翻攝自 韓湘寧臉書)

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