星享道酒店搶食 萬聖節搞怪餐飲商機

2018年10月18日 17:28 工商 曾麗芳

台中各大飯店為了搶食一年一度的萬聖節餐飲商機，紛紛各出奇招！其中，星享道酒店推出一系列活動，如星饗道國際自助餐推出應景的一日限定搞怪料理，主廚發揮創意從冷菜、炸物、熱菜、湯品、甜品一共12道搞怪佳餚，增添萬聖節的氣氛。

此外，道咖啡一連10天（10/22-10/31）舉辦酒鬼的聚會，499元即可暢飲指定酒品；而小朋友最愛的「不給糖，就搗蛋，糖糖一把抓」活動，希望可以募集小小搗蛋鬼一連3天來星饗道酒店集團拍照、抓糖果！

星享道酒店表示，星饗道國際自助餐廳於10月31日當晚，推出最搞怪的萌餐點，用地瓜、野米和核桃打造的「布雷克墓園」，「黑色瑞索圖」用墨魚汁做成的海鮮燉飯，有如萬聖節黑夜；「群魔亂舞炸雞」用甜菜根與墨魚汁來上色，如同夜裡有在街上要糖的大小朋友們，各式各樣的搞怪餐點當天全部端上桌，更歡迎大小朋友變裝前來用餐，一同感受萬聖節的搞怪氣氛。

此外，募集小小搗蛋鬼糖糖一把抓的活動，自10/29-10/31一連3天，當天只要小朋友打扮成萬聖節各式造型人物到「星享道酒店」、「星饗道國際自助餐」、「文華道會館」，並於指定拍照地點前拍照，即可進行不給糖就搗蛋「糖糖一把抓」活動，把抓到的糖果通通帶回家，該活動也歡迎學校團體預約洽詢。

另外，為搶攻年底尾牙、聚餐商機，星饗道國際自助餐推出秋季餐飲促銷案，推出餐券「買10送2」，平日午餐每客平均550元、下午茶380元、晚餐760元。

(工商 )