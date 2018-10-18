星享道酒店搶食 萬聖節搞怪餐飲商機

友善列印
工商

台中各大飯店為了搶食一年一度的萬聖節餐飲商機，紛紛各出奇招！其中，星享道酒店推出一系列活動，如星饗道國際自助餐推出應景的一日限定搞怪料理，主廚發揮創意從冷菜、炸物、熱菜、湯品、甜品一共12道搞怪佳餚，增添萬聖節的氣氛。

此外，道咖啡一連10天（10/22-10/31）舉辦酒鬼的聚會，499元即可暢飲指定酒品；而小朋友最愛的「不給糖，就搗蛋，糖糖一把抓」活動，希望可以募集小小搗蛋鬼一連3天來星饗道酒店集團拍照、抓糖果！

星享道酒店表示，星饗道國際自助餐廳於10月31日當晚，推出最搞怪的萌餐點，用地瓜、野米和核桃打造的「布雷克墓園」，「黑色瑞索圖」用墨魚汁做成的海鮮燉飯，有如萬聖節黑夜；「群魔亂舞炸雞」用甜菜根與墨魚汁來上色，如同夜裡有在街上要糖的大小朋友們，各式各樣的搞怪餐點當天全部端上桌，更歡迎大小朋友變裝前來用餐，一同感受萬聖節的搞怪氣氛。

此外，募集小小搗蛋鬼糖糖一把抓的活動，自10/29-10/31一連3天，當天只要小朋友打扮成萬聖節各式造型人物到「星享道酒店」、「星饗道國際自助餐」、「文華道會館」，並於指定拍照地點前拍照，即可進行不給糖就搗蛋「糖糖一把抓」活動，把抓到的糖果通通帶回家，該活動也歡迎學校團體預約洽詢。

另外，為搶攻年底尾牙、聚餐商機，星饗道國際自助餐推出秋季餐飲促銷案，推出餐券「買10送2」，平日午餐每客平均550元、下午茶380元、晚餐760元。

(工商 )

2018黑面琵鷺保育季將開跑　相約…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。