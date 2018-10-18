教育部重視高等教育？博士生批「沒喝洋墨水沒工作」

教育部部長葉俊榮。（張鎧乙攝）

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108學年度有113個博士班招生人數掛零，顯示博士班招生狀況不佳。有博士生認為，讀到博士班後履歷反而難投，乾脆一邊考公職、一邊找工作。另外教育部部長葉俊榮表示，教育部非常重視高等教育人才的養成，然而博士生指出，若沒有出國留學，在國內根本難以找到教職，怒批「不相信本國博士又要養，自相矛盾」。

葉俊榮指出，高等教育人才養成不易，在全球競爭下高等教育人才顯得極其重要。然而一名待業的陳姓博士生表示，畢業後四處應徵大學助教的工作，卻遲遲無法錄取，只好同時準備高普考，還比較實際，他也感嘆「當初大學畢業就該先去考」。

該名陳姓博士生對於薪水僅要求最低3萬即可，目前碩士學歷的大學研究助理薪水約3萬7、8千元，然而蕭姓博士生質疑，很少有學校願意另給博士生「博士級別的薪水」，等於博士畢業只能領跟碩士生同樣的薪水，甚至有些公司自認請不起博士，導致博士生們連面試機會都沒有。

針對葉俊榮所說「重視高等教育人才養成」，博士生們不以為然，林姓博士生指出，若從未出國留學的「土博士」，實際上在國內很難找到教職工作，只能留在校內做研究、當助理，林姓博士生無奈表示，「不相信土博士又要養土博士，如果只要喝過洋墨水的，到底養博士幹嘛？」直批國內政策「自相矛盾」。

林姓博士生表示，不只助教薪水低，許多學校的研究人才也拿不到研究計畫的經費，政府資源分配明顯有問題，根本是「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」，陳姓博士感嘆「國內大學太多，經費四散更顯不足」。

(中時 )

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