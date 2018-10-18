高雄》 館長送一排花籃祝高票當選 韓國瑜：感謝患難交心

2018年10月18日 17:26 中時電子報 邱文秀

「館長」送韓國瑜花籃預祝高票當選。(韓國瑜臉書)

「館長」陳之漢自從和國民黨高雄市長參選人韓國瑜直播後，個人臉書突然被停權7天，他直播中再嗆民進黨網軍，痛批「民進黨做得爛比狗屎還要爛」，連日被綠營立委批評。韓國瑜今日臉書貼出館長送他一排祝賀花籃，預祝高票大選，韓國瑜發文表示由衷的感謝。

「館長」陳之漢近日被綠營盯上，他直播專訪韓國瑜點閱爆表，被民進黨立委說他罵3字經很不入流，館長諷刺，他就是沒水準，酒駕、打架、霸佔主席台最有水準！接著又被民進黨立委管碧玲在臉書分享館長 5 月到高雄稱讚不已的直播影片，諷刺他對高雄立場不一致。立委王定宇也在臉書暗酸館長配合韓國瑜的選舉訪問講高雄衰退。

接連遭受綠營網軍及民代攻擊，「館長」表態自己支持韓國瑜，並用實際行動力挺。韓國瑜臉書今秀出一排館長送的祝賀花籃。

韓國瑜表示，感謝患難中交心的您們。「館長與我過去素昧平生，至今緣僅一面，只因為我們有著類似的正義感與價值觀，讓館長近來遭受許多不實的攻擊謾罵。」

他說，不過館長的飆悍果然啥咪攏不怕，昨天還送來了一串花籃乎我加油打氣，對此我表示由衷的感謝。

除了感謝館長，韓國瑜也想藉此機會，感謝其他許許多多的義勇軍朋友們，「面對我們對手沒有底線的圍剿與抹黑，大家依然風雨相挺、患難交心」。他說，正因為有您們的支持與期盼，相信我們一定可以在這個黑暗的時刻，找到一個光明的方向，在這個無所不在的打壓裡，找到無所不能的力量。

(中時電子報)