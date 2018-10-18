言承旭日本放閃認愛！公開感謝「女朋友」細心陪伴

2018年10月18日 17:27 中時 林淑娟

言承旭寫真書床照引遐想。 （©️ Jerry Yan Japan Official Fan club）

言承旭寫真書。 （©️ Jerry Yan Japan Official Fan club）

言承旭日本舉辦寫真書見面會。 （©️ Jerry Yan Japan Official Fan club）

言承旭日本舉辦寫真書見面會。 （©️ Jerry Yan Japan Official Fan club）

言承旭日本舉辦寫真書見面會。 （©️ Jerry Yan Japan Official Fan club）

言承旭（Jerry）17、18日一連兩日在東京、大阪舉辦6場睽違4年的寫真集發佈會，這次寫真集中有多款「女友視角」狂撩粉絲，他出奇不意對外表示，最要感謝「女朋友」在拍攝現場的陪伴，讓他能真實呈現攝影師所要求傳達「約會互動時女友視角的甜蜜」，讓兩天的拍攝工作疲憊感一掃而空。對情事一向低調的他，突然自曝有「女朋友」，讓外界頗為驚訝

對於言承旭所謂「女朋友」，是真的女朋友，還是另有所指？他的同行友人追問「女朋友到底是誰」時，他只神秘地留下幸福的一個燦笑，便上台與粉絲粉絲同樂，沒有多做回應，留給外界無限想像空間，也讓人懷疑可能是他即將公開認愛的前奏。

他這次寫真書以「約會」為主題，在東京各區拍攝，有別以往的造型，加上多種女友視角狂撩粉絲。發佈會中，他問現場忠實粉絲最喜歡他那一組照片？全場粉絲幾乎都投給了寫真書裡的「床照」，粉絲表示彷彿男神就在身旁剛剛睡醒，留有無邊想像！

言承旭寫真集共3個版本，舉手投足都充滿男人味，讓擁有這本寫真書的粉絲恍如都是那個「她」！言承旭回憶在雷門拍攝時，突然下起了小雨，撐著傘逛著，突然一聲「道明寺！」向來低調害羞的他被認出，引起了不小的騷動，很擔心會不好意思地影響到其他觀光客，卻也很開心地和粉絲互動。比較特別的是，其中有套服裝是仿刺青，在天橋下拍攝時，大中午的竟然就遇見喝得醉醺醺的人，工作人員笑說：「是真的老大出現了！Jerry要保護大家啊！」

拍攝的第二天棚拍，攝影師將攝影棚擺設成房間，日常生活最真實的樣子卻讓人臉紅心跳，連攝影師都差點招架不住，頻說最幸福的大概就是躺在他身旁抱在胸前的貓咪，戀愛氣氛滿點！

(中時 )