擅自變更建案規格，監察院糾正海軍

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海軍斥資新臺幣4.95億元，現貨採購10架海用次音速無人遙控靶機（SSAT），卻購入美海軍研發中、迄未量產之實驗型靶機，致原廠推遲飛行測試1年多，發生履約爭訟，殆106年1月雙方和解，新機變舊機，5年壽期幾已用盡，未達成建案目標。監委仉桂美、王美玉、江綺雯提案就擅自變更建案規格、商源查證、採購計畫核定、招標規格審查及履約驗收等違失，提案糾正國防部。

監委說，國防部暨所屬海軍司令部為演訓需要，未經核准，擅自變更建案文件核定規格，以「現貨」方式採購海用次音速無人遙控靶機（SSAT），花了新臺幣4.95億元，卻購入研發中、迄未量產之靶機，致原廠以種種理由推遲飛行測試，迄106年1月雙方和解，靶機5年壽期已屆，核其商源查證、採購計畫核定、招標規格審查及履約驗收等情，均有違失，依法提案糾正。

調查報告亦指出，海軍司令部未依規定循建案及採購作業程序，籌購具備GPS導控功能之新型靶機(BQM-74F)，反便宜行事，逕自運用光一計畫(成功級艦)軍購案(LEJ)餘款，於95~98年間購入美軍封存10餘年之舊型靶機(BQM-74C)16架(單價約新臺幣1,754萬元)，致所購靶機因加力器已逾全壽期(10年)而發射失效，或因原廠停產無法籌獲料配件而無法回收或修護後再予運用，請海軍司令部確實檢討改進。

(中時 )

嫌美F-16太貴 菲最可能買瑞典獅…

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