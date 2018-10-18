賽德克族《跳舞歌》 NSO國家交響樂團帶出國

2018年10月18日 17:34 中時 趙靜瑜

台灣原住民的音樂充滿豐富性與多樣性，律動、和聲與即興特別動人，國家文藝獎得主金希文以賽德克族的音樂做為創作基底，為國家交響樂團量身打造《鼓動的山巒》，其中有八分鐘長的《跳舞歌(uyas mgeli)》，基底素材來自賽德克族，率真，熱情，充滿活力，這首樂曲將在NSO國家交響樂團美巡中演出。

金希文表示，原住民的音樂變化中帶有穩定的節奏，他在轉換成交響樂團的編製過程中也思考，以賽德克族本身的〈跳舞歌〉加上自己創作的旋律互相交替出現，用大量打擊樂描繪著舞者在風中起舞，一躍而上樹梢，一掠而過藍天的情景。金希文說，希望整首樂曲依舊可以呈現原住民音樂特色，節奏乾淨；但又得兼顧藝術層次，在細節上加以琢磨，希望樂迷可以感受到活在當下的力量。

音樂總監呂紹嘉表示，國家交響樂團出國演出，觀眾席經常會出現一種驚嘆的表情，「很多外國樂迷不認識台灣，但卻從我們的音樂中聽見了台灣，這是我們的成果，但我們還要繼續努力。」呂紹嘉說，身為古典音樂社會的一分子，「我們帶出去的曲目內涵有台灣的社會傳統，融合東西各種不同風格，再傳達出去，這也是我們在以西方為主體的古典音樂中可以貢獻的能量。」

這次受邀與國家交響樂團巡演的我國知名小提琴家柴賽銀獎得主曾宇謙表示，八年前第一次與國家交響樂團合作，自己才16歲，總是學習到很多，今年美巡將與樂團合作的巴伯《小提琴協奏曲》是一首美國作曲家作品，「我希望可以透過這首樂曲與美國當地樂迷交流，展現巡演的意義。」

國家交響樂團2018年美巡將演出四場，10月30日在加州橘郡塞格斯仲表演藝術中心，10月31日在加州聖地牙哥柯普萊交響音樂廳，11月3日在西雅圖華盛頓大學明尼表演藝術中心，11月5日在加州舊金山戴維斯交響音樂廳。10月25日將於台北國家音樂廳舉辦「來自臺灣」美國巡演行前音樂會，同場曲目包括金希文作品選自《鼓動的山巒》第三樂章〈跳舞歌〉、德布西《海》與拉威爾《達芙妮與克羅伊》第二號組曲，樂團也邀請攜手合作巴伯《小提琴協奏曲》。

值得一提的是，這場與萬海航運慈善基金會、勇源基金會合作，別具意義的音樂會，是該基金會「讓愛閃耀」支持中小型社福夥伴的計劃，音樂會的票房收入不扣除成本全數投入公益捐贈之用。長期推動教育慈善公益活動的勇源基金會執行長陳致遠表示：「音樂也是教育的一部分，長期贊助NSO的音樂活動正結合了助人與音樂，是很讓人開心的一件事。」

(中時 )