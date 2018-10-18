袁惟仁仍陷昏迷 出事送醫驚險瞬間曝光

袁惟仁仍未完全脫離險境。(翻攝臉書)

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袁惟仁17日下午在上海錄影時，不慎因跌倒撞到頭引發腦溢血，送往上海瑞金醫院後發現腦部另一側還有腫瘤，幸好昨深夜緊急進行腦部手術，順利度過第一關，隨後導演邱瓈寬也在臉書表示，袁惟仁CT(電腦斷層掃描)結果還不錯，暫時逃離鬼門關度過第二關，須等他恢復後才能檢視腫瘤的狀況。據悉他目前仍昏迷中，不少圈內友人也紛紛替他祈福。

台北演藝經紀文化交流協會理事長王祥基表示，袁惟仁近日到上海出席東方衛視的錄影活動，昨天下午身體就有些不適，在下榻飯店起床後就跌倒，隨後陷入昏迷，幸好東方衛視劇組人員及時發現，立刻將他送醫，也趕緊幫他安排最頂尖的腦科權威醫生會診。

但袁惟仁送醫時腦部多點出血，經過嚴謹的評估後才在昨晚7點40分左右替他動刀，幸好手術順利，腦部斷層掃描也OK，才讓他回到加護病房休息，算是撿回一命，但還需要經過8個小時的觀察期，確保不再出血，才能知道後續腦瘤該如何處理。

王祥基表示，由於恢復室只有袁的家屬能進出，因此袁惟仁目前恢復狀況也不明朗，但東方衛視大致上都安排得相當妥當，協會也密切與對方保持聯繫，必要時也會請上海的台辦協助。

袁惟仁大陸經紀人今回覆：「在往樂觀的方向發展，感謝掛念。」但對於袁惟仁病況則三緘其口，「不好意思，在他家人到之前，我們不方便發表任何說明，望理解。」

(中時 )

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