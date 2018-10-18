南京團能來上海團不能來？ 陸委會：我方標準一致

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旺報
呂佳蓉

今陸委會例行記者會上，有媒體提問有關於近來南京市長順利來台一事與前陣子上海市台辦不願接受陸委會要求而來台告吹，對於聯審會的標準何在，對此陸委會發言人邱垂正今天強調，我方的標準是一致的。

邱垂正指出，大陸近年來對台軍事威嚇不斷，國際上又頻頻打壓台灣，我政府自我防衛機制之一，就是提升對於陸方高級官員申請來台的審查強度。陸方官員來台必須遵守我方相關規範，並符合聯審會注意事項。南京案是以相同標準沒有不一致。

邱垂正表示，目前兩岸的交流實況呈現極不對秤的發展，從2016年5月20日到2018年9月止，陸方省市級的台辦主任、副主任，來台多達178團208人次；然而陸委會人員赴陸遭阻擾，海基會人員除了急難救助外，都無法赴陸探視台商台生。他並再次呼籲，陸方應抱持開放態度，以務實理性作法與我方進行對話交流。

對於邱垂正的說法，記者再次詢問為何標準一致，但是最後一團能來，一團不能來，邱垂正指出，依照聯審會注意事項，就注意事項內容，我們沒有必要在這邊說清楚，我們的標準是一致的。

邱垂正表示，政府一向支持並鼓勵兩岸間進行正常、健康有序的交流與往來，兩岸面對面就雙方共同關心的事項交換意見，化解分歧是非常有必要的，陸方片面設置兩岸交流的前提，無助於兩岸增進雙方的了解。陸方因以務實理性的態度與我方進行對話交流，促進兩岸間的良性互動關係。

(旺報 )

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