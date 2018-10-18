睽違4季SBL重回風城 HBL將首度登場

2018年10月18日 17:52 中時 陳育賢

2018年的冬季將是新竹市的籃球年！HBL高中籃球聯賽將於25日首度開拔到新竹市體育館開打，而第16季SBL超級籃球聯賽例行賽也將於12月底與2019年1月推出14場賽事，市長林智堅歡迎球迷一同來欣賞精彩賽事，讓籃球熱血噴發吧。

教育處表示，HBL高中甲組籃球聯賽將於25日首次移師到新竹市立體育館籃球場舉辦、國中組籃球聯賽（JHBL）則在光復高中體育館舉行。另，SBL過去曾經在新竹市辦理過4屆，這1次是第5次在新竹市立體育館辦理。

市府指出，2017年因應世大運，市府及世大運籌委會共同投入3075萬元，進行體育館20年來首度的大整修，包括地板、排水系統，設置無障礙電梯，檢修全館空調和線路設備，另還引進國外訂製的籃球設施，目前體育館整修完後已符合國際籃球聯合會（FIBA）標準，市府立即積極爭取大型籃球賽事在此舉行，將再度燃起新竹市的籃球熱情。

籃球協會祕書長李一中在看過球場後也表示，SBL能在這裡舉辦賽事，是非常開心的事情，今年賽事將正式開放雙洋將，每隊會有兩名外籍球員，賽事強度增加，更具可看性，邀請球迷一同觀賽為球員加油。

教育處同時指出，市府近年共投入超過1500萬改善學校籃球場，並補助237萬培訓基層籃球隊員，讓籃球運動向下扎根，除了光復高中籃球隊前進高中籃球聯賽，培英國中女籃隊在去年奪下全國國中籃球乙級聯賽女子組冠軍，今年舊社國小籃球隊也在全日本小學籃球賽拿下金牌。

(中時 )