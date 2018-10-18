資助太平洋島國 陳建仁：這並非是單向的

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外交部長吳釗燮日前在太平洋島國論壇宣布捐贈200萬美元成立醫療基金，陳建仁副總統今天告訴來自太平洋島國的青年領袖「這並非是單向的」，太平洋島國也推動支持台灣參與國際組織，希望未來領袖能傳承相互扶持的傳統，在國際舞臺為台灣發聲。

陳建仁今天下午接見第六屆太平洋島國青年領袖培訓計畫學員表示，今年「太平洋島國青年領袖培訓計畫」有來自12國22名學員，成員非常的多元，透過這項計畫，希望能在多元中找到共通性。

陳建仁指出，發展共通性的方法之一，是透過合作，共同面對氣候變遷、永續發展、環境保護及潔淨能源等當今最為迫切的挑戰，我們就是要培養傑出的領袖，以因應這些挑戰。

他認為，唯有未來的領袖，才能為島國尋求更自給自足的未來，同時充分參與國際社會；也才能在本土價值和現代社會的需求之間取得平衡。因此，台灣與美國智庫夏威夷東西中心共同資助這項培訓計畫，即是投資未來。

陳建仁提及，台灣也透過資助太平洋島國論壇合作計畫、設立獎學金，以及推動區域組織發展計畫，投資學員的未來。上個月，在諾魯舉行的太平洋島國論壇中，我國外交部長吳釗燮宣布台灣捐贈200萬美元成立「台灣/中華民國－太平洋島國論壇國家特別醫療基金」，以增進區域人民的健康與福祉。

他說，這是台灣積極支持太平洋夥伴的另一種方式。但這並非是單向的，因為我們的太平洋島國夥伴也推動支持台灣參與「世界衛生大會」、「國際民航組織」及「聯合國氣候變化綱要公約」。

陳建仁表示，我們非常感激太平洋友邦領袖們最近在聯合國大會中為台灣發聲，希望未來領袖能傳承相互扶持的傳統，「我們才能在國際舞台上獲得我們應有的地位」。

(工商 )

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