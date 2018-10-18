離奇案外案？ 自行車手被當獵物誤殺 親妹竟說：他本來就該死的像動物

薩頓13日慘遭打獵的22歲男子誤殺，但他的妹妹與前女友卻跳出來向英國太陽報指控他「罪有應得」。(圖/翻攝自Marc Sutton Facebook)

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中時電子報

法國13日傳出一名英國越野自行車手在山中騎車時，慘遭打獵的22歲男子誤殺。離奇的是，事後這名自行車手的妹妹與前女友跳出來，向英國太陽報指控他「罪有應得」、「他本來就應該像動物一樣被槍殺」，並宣稱「他毀了我們的家庭」。

據英國「太陽報」報導，34歲的英國單車騎士薩頓(Marc Sutton)來自英國威爾斯卡菲利市，在南法度假小鎮萊熱(Les Gets)居住多年。13日傍晚他騎著自行車在山區道路時，遭22歲獵人誤殺。

薩頓在南法度假小鎮開了一間餐廳，同時是名越野自行車手。(圖/翻攝自Marc Sutton Facebook)

事發後，薩頓32歲的妹妹凱蒂(Katie Toghill)竟跳出來向太陽報表示當她聽到薩頓的死訊時「終於鬆了一口氣」。她指稱，薩諾在她8歲的時候開始強暴她，「他會趁媽媽在樓下的時候，在臥室裡強暴我，並威脅我如果說出去，就殺了我。」

除了強暴之外，凱蒂也表示薩頓經常毆打她，有次甚至拿著刀子威脅要殺了她，再揍她一拳並踢她下樓。整起事件最後在凱蒂13歲時向薩頓供稱她已到可能因強暴而懷孕的歲數，並且薩頓休學搬離，找到在工廠的工作而結束。4年後，薩頓的母親才從凱蒂口中得知這件事。而凱蒂則表示她因為這段回憶而多次想自殺，她說「我告訴很多人，我的醫生、我的工作夥伴等，但我從未去過警察局，多年來我一直很沮喪，好幾次想自殺。」

凱蒂向太陽報表示，她之所以選擇公開這段不堪回首的往事，是因為她想讓每個人都知道薩頓是怎樣的人渣。「我對於我看到那些同情薩頓的留言感到厭煩，我鄙視這些說他是多麼讓人喜愛的人的留言，這讓我感到羞恥。」

薩頓的妹妹凱蒂。(圖/翻攝自臉書)

除了凱蒂之外，薩頓的前女友安(Ann-Marie)也向太陽報表示，在得知薩頓的死訊後她放心的哭了。她說薩頓「把我們推向地獄，現在換他去地獄了。他們(指網上哀弔薩頓的人)把他描述成一個天使，但我們都知道他是怎麼樣的人，他完全是個心理變態。」

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(中時電子報)

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