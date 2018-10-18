即時救援！中市府推動「彈簧床」社會安全網

2018年10月18日 17:57 中時 盧金足

台中市長林佳龍（左五起）與社會局長呂建德等其他局處首長，18日為首批59名新進社工宣誓「強化社會安全網，We are ready！」（盧金足攝）

台中市長林佳龍18日出席「強化社會安全網誓師大會」表示，市府制定《台中市社會工作人員人身安全保障自治條例》，以法律維護社工人員執勤安全；社會局長呂建德強調，市府以「彈簧床」概念推動社會安全網，在民眾遭遇家暴、兒虐等狀況時，在第一時間提供援助，像彈簧床重新「給力」。

市府強化社會安全網，預計增加185名社工，提供更完善的社會福利服務，18日為今年首批59名新進社工加油打氣，期待他們在崗位上發揮專業，建構更綿密的社會安全網。

林佳龍說，台中市積極強化社會安全網，期盼保護弱勢、高風險家庭，市府跨局處合作進行強化社會安全網計畫，投入2億5000萬元補充185名社工人員，今年首批59名加入，提高社會服務能量，幫助市民脫離困境。

「降低家庭及社會的風險！」呂建德指出，社會安全網是宜居城市的建構過程中最重要的部份，市府以「彈簧床」的概念推動社會安全網，在民眾遭遇家庭暴力、兒虐狀況時，在第一時間提供即時援助，透過充足、專業社工人力，協助脆弱家庭平安度過生活危機。

強化社會安全網的關鍵？呂建德表示，包括以家庭社區為基石、簡化受理窗口、預防暴力及自殺行為及整合服務體系，整合各局處跨體系服務，更重要的是經由社工人員發現家庭問題、連結社區資源、及早提供服務，避免家庭後續發生暴力等更大的危機。

(中時 )