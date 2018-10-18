竹監藝文技訓聯合展 26日新竹巨城購物中心登場

左起新竹巨城購物中心董事長李靜芳、新竹監獄典獄長吳永杉、巨城總經理羅仕清，18日共同邀請民眾前來參加26日登場的「2018薪傳展藝─築夢飛翔」展示（售）會。（陳育賢攝）

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左起新竹巨城購物中心董事長李靜芳、新竹監獄典獄長吳永杉、巨城總經理羅仕清，18日共同邀請民眾前來參加26日登場的「2018薪傳展藝─築夢飛翔」展示（售）會。（陳育賢攝）
26日在新竹巨城購物中心登場的「2018薪傳展藝─築夢飛翔」展示（售）會，將展、售出數百件優異商品。（陳育賢攝）

新竹監獄將於26日至29日於新竹市巨城購物中心創藝大樓舉辦「2018薪傳展藝─築夢飛翔」藝文技訓展，此次特展是「法務部矯正機關教化藝文及作業技訓聯合展示」11年來首次在新竹市舉行，商品多樣化且精彩萬分，另有1元促銷、滿額送禮等好康，民眾可把握機會。

新竹監獄典獄長吳永杉表示，此次展出作品是用創新概念設計文創、商品，賦予矯正機關新氣象，並使矯正機關內技藝透過1監1特色的概念，得以永續發展，藉此傳達「希望、創新、傳承」的理念，使民眾更加了解矯正機關的現代化樣貌，並體會矯正機關以「信心、希望、真愛、幸福」4大理念，創造收容人改變的氛圍與機會。

他說，此次活動得到巨城購物中心董事長李靜芳與總經理羅仕清的鼎力協助，讓此特展得以在11年來首度在北、中、南6都以外的新竹市舉辦，而4天活動期間在Big City「創意大樓」的展場內，規畫有教化藝文作業技訓作品展示區、舞台區及自營作業產品展售區等3部分。

開幕當天有活動主題曲「為愛飛翔」的發表，以及齊天戰鼓等演出，展示（售）區所陳列的商品、展覽品，食品類則包括有新竹監獄海鮮醬等多種商品；藝品類有彰化監獄的葫蘆縷空烙燒等；日用品類有嘉義看守所的煥白保濕精華液等。

所有商品都是匯集全國各矯正機關收容人精心製作的產品，活動中更有滿額禮、摸彩禮及1元商品等限量好禮，民眾可前來觀賞選購。

此外，現場還有互動體驗專區，提供製陶、皮雕等手工藝DIY課程，歡迎大、小朋友同樂。另，矯正署結合生命教育與技能訓練所開辦的犬訓班與寵物美容班，也將讓人們認識犬隻訓練對收容人心性的正向轉變及學得一技之長。

吳永杉說，藉由為期4天的展示（售）活動，希望能讓國人看見陽光、正面的矯正機關，並肯定收容人的活潑創造力與更生的根本，並到大眾的關懷與支持，讓收容人對未來更有信心走向蛻變重生。

(中時 )

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