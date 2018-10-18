馬英九、周美青力挺站台 《疾風魅影-黑貓中隊》解密黑貓中隊的忠誠、背叛與愛情

2018年10月18日 18:03 時報周刊 張毓琪

《疾風魅影：黑貓中隊》舉辦首映會，除了當年的黑貓隊員，領航員孫材敏（左1）和馮海濤（左2）也一同共襄盛舉。寬和影像提供

耗時近6年拍攝完成的《疾風魅影-黑貓中隊》紀錄片即將在10月26日全台上映，在信義威秀影城舉行的電影首映會上，導演楊佈新特地專程邀請旅居於海內外的6位黑貓中隊成員回台「歸隊」出席首映典禮，並陪同他們進戲院第一次看片，前總統馬英九及夫人周美青也到場出席觀賞電影。

首映典禮上6位黑貓英雄「歸隊」再聚首，包括范鴻棣教官、沈宗李教官、錢柱教官、邱松州教官、魏誠教官及蔡盛雄教官，各個神采奕奕，英姿煥發不減當年，而人在美國，身體微恙的張立義教官，前兩天也透過視訊關心導演近況，希望能快快回台看電影，首映典禮上張立義的媳婦與孫子代表出席，此外，葉常棣教官遺孀涂筱曼女士、前國防部長唐飛及青年發展基金會董事長連勝文也蒞臨觀禮。片中重置演出的伊正、馬曉豪、鄧佑飛等演員，以及《Dragon Lady》作者，英國作者包柯克(Chris Pocock)及冷戰戰略空照圖專家徐林也連袂出席，一同見證「黑貓中隊」歷史重聚的溫暖時刻。

片中重置演出「葉常棣教官」一角的伊正，也特地從拍戲片場趕來，他表示是以非常崇敬的心態在拍攝，「這個角色經過墜機，消失了近20年後，才回到這片土地，今天能代表葉常棣少校來到首映典禮，他的故事及所有黑貓爺爺們的故事能搬上銀幕，希望大家能重視這頁歷史，給這些曾經是無名英雄的黑貓教官們掌聲與認可。」

「黑貓中隊」的成員來自四面八方，有自大陸空軍幼校隨政府遷台落地根的、有台灣本地傑出的空軍子弟，胸口上的空軍標誌是他們南腔北調中共同的語言，也是他們唯一的心願，當經過激烈競爭和選拔，成為黑貓中隊28位成員之一，胸上的飛鷹和榮耀，經過近50年，這群星空下的老男孩一現身，仍是眼中充滿了光芒和嘴角洋溢著純真又靦腆的笑容。楊佈新在片中問了他們同一個問題：「後悔過嗎？再選擇一次仍然會做相同的選擇嗎？」沒有一位例外，他們的答案都是「不後悔，再來一次還是要當『黑貓中隊』！」

首映會當晚是6位黑貓教官第一次一起看電影，問及6位黑貓爺爺的心情，蔡盛雄教官：「感謝這麼多人花了那麼多心血，不計後果，願意花這麼多時間，展現在各位眼前。」錢柱教官：「感謝楊導讓黑貓中隊見到天日，我們又歸了隊。」范鴻棣教官：「我母親在5年前過世，我自己也生病沒有參與到，感到非常抱歉，感謝導演的努力讓我們知道這段故事。」邱松州教官：「大家都說我勇敢，我沒那麼勇敢，真正勇敢的是導演，我已經83歲，這些記憶都快被忘記，導演堅持多年，留下了片段，讓我非常感動，謝謝導演。」沈宗李教官：「現在流行一個名詞『翻案』，黑貓中隊太機密沒有案了，楊導好不容易給我們翻案，非常感謝。」魏誠教官：「黑貓中隊接觸的東西極機密，只有做不能講，我們默默接受任務，完成任務，再默默離開這個中隊，最後這個中隊也默默關閉，本以為這段時期是我這輩子最默默的一段回憶，感謝導演讓這段故事搬上大銀幕。」

楊佈新導演入行多年，優客李林第一張專題的〈認錯〉、蔡振南〈空笑夢〉、張雨生〈大海〉、范瑋琪〈如果的事〉等MV皆出其手；近年也執導過《愛情白皮書》、《戀香》等知名電視劇。從小有飛行夢的他，因視力問題無法如願，50歲那年，讀到U-2飛官沈宗李之女沈麗文著作《黑貓中隊：七萬呎飛行紀事》一書而起心動念，在2012年底因緣際會認識了U-2飛官魏誠，經由他的引薦，2013年起陸陸續續見到了這些黑貓中隊的教官們。

初期有些教官是沒有意願受訪的，但楊佈新用堅毅且溫暖的誠心感動了他們，為紀錄片寫下主題曲〈飛將在〉的作者非非說道:「楊佈新像是他們的子姪那樣，噓寒問暖照料起居，就這樣花了6年的時光相處，從一位一位老飛官的口中，一點一滴編織出了那個大時代底下初為飛行員的嚮往跟興奮，任務的驚險多舛，暮年的恬淡與回首，一切一切已不只是幾位飛將軍的戲劇化人生 也是活過那些歲月的一代人共同的情緒記憶，一整個大時代的磅礡卻無言的內心戲。」《疾風魅影-黑貓中隊》月26日全台上映。

(時報周刊)