提高層級回應 營建署擬修禁止事項禁帶旗識入國家公園

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台北市議員參選人鄭建炘攜五星旗攻「玉山」主峰照片曝光後引發部分網友不滿。除了玉山國家公園管理處發表聲明，營建署今天也拉高層級特地發出新聞稿，除了強調「維護行政中立拒絕政治性活動進入國家公園」，還要修改「國家公園區域內禁止事項」，增列禁止攜帶、懸掛及放置政治性旗幟、禁止從事政治性活動。

內政部營建署強調，國家公園將在秉持保育宗旨的前提下，持續精進國家公園公共安全環境，近年來更打造無障礙旅遊環境，並精選適合親子及三代同堂旅遊的景點，以期提供多元化之選擇，讓更多民眾願意親近國家公園，共同打響國家公園好品牌。時值選舉期間，內政部營建署呼籲，國家公園維護行政中立，政治性活動請勿進入國家公園。

營建署發言人陳繼鳴表示，國家公園本來就是開放的，目的是基於國家公園保育還有公園生態，歡迎大家來遊玩，但希望不要跟政治及宗教活動連結，否則將干擾到其他遊客。

陳繼鳴說，未來會以勸導方式避免這類情事發生，尤其在選舉期間，會讓人連想到用這種方式造勢，營建署都認為不應該發生，如果不是在選舉期間，任何一個國家遊客想在辛苦的登上玉山山頂後，想把值得紀念的國旗或LOGO臨時拍一下照，其實營建署不會禁止，只要其行為不會影響到別人，這是最大的關鍵。

對於營建署將立即修正各國家公園之「國家公園區域內禁止事項」，增列禁止攜帶、懸掛及放置政治性旗幟、禁止從事政治性活動等規定，以維持國家公園之環境與旅遊品質，違反者將依國家公園法相關規定予以處分。陳繼鳴說，修法要到何種強度，還要考慮國際上的作法，這部分還要再拿捏一下。

(中時 )

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