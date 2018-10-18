丹麥公開賽》打到對手只能苦笑 戴資穎晉級8強

戴資穎今天反拍發揮得相當好，其中一球剛好壓線，讓對手難以反應。(Badminton Photo提供)

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中時電子報
／綜合報導
戴資穎今天發揮得不錯，直落兩局擊退對手。(Badminton Photo提供)

(19：20更新，周天成比賽戰況)距離第一場比賽結束不過大約15個小時，世界球后戴資穎在丹麥羽球公開賽女單第二輪再提拍上陣，對手是目前世界排名第25的泰國選手布莎南（Busanan Ongbamrungphan），小戴最終21：16、21：15勝出，晉級8強。

第1局前段雙方比數互咬，小戴帶著11：9小幅領先進入暫停，回到場上後雙方來回幾拍後，小戴的反手打到拍框，球不但順利過網，還落在布莎南難以處理的角度，布莎南只能苦笑，隨後帶資穎雖然出現過發球失誤出界而丟分，但還是透過落點犀利的擊球搶下分數，以5分之差拿下第1局。

第2局小戴在2：3落後之後連下4分超前，並持續保持領先，20：14出現賽末點時，對手的回球落在界內，不過距離出界也很接近，小戴申請鷹眼挑戰沒有成功，不過這次挑戰失敗沒有給戰局帶來太大影響，下一分對手回球出界，結束了這場比賽。

戴資穎8強戰對手是大會第6種子、中國大陸選手陳雨菲，小戴算是打陳雨菲打得很有心得，雙方過去9次在世界羽聯BWF賽事交手過9次，全部都是小戴獲勝，兩人在今年7月印尼公開賽的對壘，戴資穎打滿3局獲勝，這次在丹麥交手，小戴要尋求對戰10連勝及丹麥公開賽女單4強門票。

男單方面，台灣一哥周天成也傳回捷報，第二輪以21：18、21：16打退日本選手常山幹太，同樣入列8強。

(中時電子報)

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