《中時晚間快報》創６年新高!近６成民眾自認中國人

2018年10月18日 18:04 中時電子報 綜合報導

◎創６年新高！ 近６成民眾自認中國人

民進黨執政近兩年半，競爭力論壇18日公布最新民調，台灣民眾認同自己是中國人的比例較4月激增6.4個百分點，達58.3％，創近6年來的最高點，否認自己是中國人者則驟降6.9個百分點，僅36.6％，顯示大陸端出惠台31項措施等懷柔政策，確實有達到拉攏民心的效果。

◎博士班招生掛蛋 葉俊榮：這是「質」的問題

108學年度有113個博士班招生數只有0或1，反映博士班招生狀況不佳，教育部長葉俊榮今（18）日回應，高等教育人才養成不易，這不是「量」的問題，而是一個「質」的問題，包含求學與文憑是否符合社會需求。

◎美USCC報告：陸深化對拉美影響孤立台

據美國之音（VOA）中文網18日報導，美國國會委任的「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）17日發布報告，闡述大陸近年在拉丁美洲及加勒比海地區所進行的投資與發展現況。報告特別提到，大陸兩大電訊業巨頭華為和中興引領了拉美地區的通訊市場和建設項目，引發美國擔憂。報告並列舉了大陸在拉美地區的四大目標，其中，在利用其投資以獲取拉美國家對大陸外交政策支持的部分，報告提到，在8年的「休兵」後，大陸再次重啟在拉美地區孤立台灣的外交努力。

◎杜德偉新歌紀念亡友 癌末音樂人MV留最後身影

杜德偉將在年底前推出國語專輯《起來》，新歌〈再見路易〉是首紀念已故摯友的歌曲，「路易」是一位前香港單車代表隊的運動員，兩人相交二、三十年，但某天路易騎心愛單車出遊意外離開了人世。

(中時電子報)