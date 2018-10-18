豪門媳婦郁方最愛頂級保養La Colline 靠它討婆婆歡心

2018年10月18日 18:13 中時 吳娮翎

La Colline頂極逆時回春系列極品無齡奢華鉑金粹組10ml，4入，3萬6800元。（La Colline提供）

La Colline頂極逆時回春系列極品無齡精萃50ml，1萬9600元。（La Colline提供）

豪門媳婦郁方出席瑞士頂級保養La Colline麗晶旗艦店開幕活動，從2015年為品牌站台開始，就成為明星商品「頂極逆時回春系列」的愛用者，此次出席更不吝和大家一同分享她的凍齡保養肌密，並分享豪門育兒經還有如何用保養收買婆婆的心。

郁方和婆婆感情好，這次出席活動也不忘為婆婆送上1組頂級保養，作為感恩節禮物，感謝婆婆這1年來的照顧，除此之外，她也分享，美麗要由內而外，平常鮮少外食，也不讓小孩吃垃圾食物，她笑說，「小孩現在都不知道什麼是珍珠奶茶，手搖飲百害無一利，會讓小孩跟家人吃食物，少吃加工品。」除此之外，她也注重睡眠，養成最晚11點睡覺，7點起床的好習慣，讓美麗由內而外，散發好氣色。

La Colline 2015年選於微風信義設立首間旗艦店，並引進各系列產品為台灣頂級客層提供極致護膚體驗。看好台灣頂級保養品市場發展潛力，La Colline於今年宣布正式進駐擁有「全台精品首府」之美譽的麗晶精品，斥資打造全台第2間La Colline頂級護膚旗艦店，麗晶旗艦店的設計採用玫瑰金色，呼應品牌頂級商品「頂極逆時回春」系列的優雅奢華感。

(中時 )