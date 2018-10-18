被父親感動 鄭敦元兼差開計程車獲表揚

24歲的鄭敦元（右）是今年北市金輪獎最年輕得獎職業駕駛，他18日獲台北市長柯文哲（左）表揚。（張立勳攝）

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剛滿24歲的鄭敦元小時候聽父親說過「開計程車可以賺到一棟房子」，從此對運將工作充滿憧憬，大學還沒畢業就成了小黃司機，現在以買賣汽車為正職，兼差開計程車賺錢，因為認真完成每一趟車程，他18日獲台北市長柯文哲頒發優良駕駛。

北市金輪獎昨表揚151位優良職業汽車駕駛，包含92位公車駕駛及59為計程車駕駛，另外還有20位績優義交、24位績優導護志工及教師。

所有優良駕駛當中，鄭敦元是今年年紀最輕的得獎者，他表示，因為爸爸以前靠著開計程車養家活口，還曾說過「開計程車可以賺一棟房子」， 自此就對車子充滿興趣。

鄭敦元指出，長大後雖然計程車工作變得競爭，但認為仍可多方嘗試，也嚮往開計程車賺一棟房子，且喜歡開車到處跑與認識各式各樣的人，開車對他來說還可紓壓，從大學二年級開始開計程車賺學費、生活費，到現在已有5年資歷。

鄭敦元說，年紀雖輕但有豐富駕駛經驗，同學對於選擇計程車司機當職業相當驚訝，他則藉由載送過程讓同學更了解計程車司機，反讓自己像計程車駕駛人代言人般，改變大家對這個行業的想法。

他還說，現在仍以買房為目標，雖然買賣汽車為主要職業，但利用下班時間，有多餘力氣再去開計程車，月入可有6、7萬元。

秉持開心開車最重要的鄭敦元，時常提醒自己要成為有禮貌、有道德的職業駕駛，他認為只要認真完成每一趟旅程，一定會有超乎預期的收獲，剛成為小黃運將時，他就以金輪獎為目標，他說，現在雖然完成目標，未來將持續精進，不辜負這個獎項給予的肯定。

(中時 )

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