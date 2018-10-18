偏鄉癌症死亡率高 交通補助盼解決阻礙

2018年10月18日 18:22 中時 林周義

來自屏東的68歲洪阿嬤，罹患第三期肺癌，每次就醫都得由兒子開車接送，來回就得花上4小時，兒子也為她辭掉台北的工作。台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，癌症多發生於60歲以上者，而南部的癌症死亡率比北部高出3成3，東部比則高出4成5，就診率低的地區死亡率較高。但這些地區中，交通卻成了病友們就醫的阻礙。

為解決偏鄉癌症病友就醫問題，富邦人壽與台灣癌症基金會合作，於去年推出交通補助專案，至今已投入約200萬交通費，惠及200名病友。

根據台灣癌症基金會調查，發現大南部、東部地區的癌症病友中，近3成人因交通不便而有中斷治療的想法。知名作家苦苓的岳父就是其一，即便居住地非偏鄉，但每次就醫就需轉換兩班公車。班次少、體力不支，最終中斷治療，腸癌轉移而離世。

賴基銘表示，許多弱勢癌友家庭，年輕人在外地打拼，無法回鄉照顧，既擔心長輩獨自出門，又無法親自接送。因此癌症基金會推出交通補助專案，可申請的對象包括，南部及花東地區60歲以上，仍在治療的癌友，且住家距離醫療院所10公里以上、每月治療至少一次以上者，以經濟弱勢為優先。有需要者可至癌症基金會官網、醫院的癌症資源中心獲取申請資訊。

目前，交通補助專案已惠及200名癌友，每人補助8000塊到1萬塊金額。賴基銘表示，每年新增的癌症患者約2萬多，其中經濟弱勢的老人約1000多人。因財源不足，專案推行半年後就已用光，賴基銘呼籲外界給予支持，協助更多銀髮病友穩定就醫。

(中時 )