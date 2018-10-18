阿喜有生日魔咒：想殺我不用拿刀只要祝我生日快樂！

阿喜出席手錶活動。（天晴音樂）

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阿喜出席手錶活動。（天晴音樂）
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阿喜出席手錶活動。（天晴音樂）

「阿喜」林育品18日出席手錶品牌發表會，透露曾打工半年只為了送男友一支手錶，至於她自己則是一個不過生日的人，從小只要過生日就會有發燒、爆破事件、出車禍等意外倒霉的事發生，而且愈是大張旗鼓慶生愈倒霉。她無奈地說：「如果想殺我不用拿刀，只要祝我生日快樂！」

阿喜說，曾有一任男友想給她生日驚喜卻變成驚嚇，對方瞞著她約了一大群朋友在屋頂辦烤肉慶生趴，有生日氣球還放煙火，她看了快氣死了，很焦慮卻要隱忍，結果她沒多久果真就被車撞，腦震盪在醫院住了兩個星期，手也粉碎性骨折，無名指至今還有後遺症。有次劇組要幫她慶生，她原已快閃離開又被叫回去，只是下車吃了蛋糕、沒點蠟燭，結果車一開下交流道就爆胎。她後來都跟朋友說，

阿喜表示，後來她問過命理老師，發現自己真的不適合過生日，所以每年到了生日前夕她就會有點害怕，也一定會跟朋友稍微提醒，反正生日也就只有一天沒必要慶祝，請大家放過她，就算硬是要送禮也不要當天送，「如果有人在我生日當天拿出生日蛋糕，我應該會巴下去吧」。

她透露自己跟媽媽都很愛買手錶，她曾買手錶送過兩任男友，結果竟然最後都分手，但她不覺得不吉利，反倒覺得老天爺幫她選擇了更好的人生。尤其送給大學男友的那支手錶命運多舛，買了之後ㄧ直維修，直到兩人分手了，她還在繼續幫對方修錶，「大概修了有8次吧」！

(中時 )

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