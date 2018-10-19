竹北公羊饌羊肉炒麵 一吃就上癮

新竹縣竹北市的公羊饌羊肉炒麵，將沙茶與羊肉、油麵、芥藍菜炒到天衣無縫。（陳育賢攝）

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陳育賢
新竹縣竹北市的公羊饌的當歸羊肉湯也是一絕。（陳育賢攝）
新竹縣竹北市的公羊饌是在地人口碑相當好的羊肉麵店。（陳育賢攝）

新竹縣竹北地區的羊肉麵料理比較少選擇，而位在舊市區中正東路的「公羊饌」則是近年竄起的羊肉料理名店，雖沒有「百年」加持，但口味濃郁，內容實在，已擄獲許多愛好羊肉的朋友的胃，其沙茶羊肉炒麵是鎮店之寶，近年每到用餐時間都是大排長龍。

新竹縣竹北市可能因「民情」因素，一直以來較少在地產的羊肉料理百年老店，過去也多以冬天才有的羊肉爐為主，少數幾家快炒店或麵、飯館偶有羊肉炒麵、羊肉炒飯或燴飯，鮮少有羊肉炒麵專門店。

而近幾年開幕的公羊饌卻在竹北一舉打出名號，短短數年就已累積大批忠實客戶，而要有死忠守護者可不是三兩三就能扛住招牌，其羊肉炒麵用料實在，火候了得，才是抓住消費者胃的不二原因。

其羊肉炒麵屬於重口味的沙茶炒麵，使用沙茶佐以芥藍菜去膩，配上稍微較粗的黃油麵，當麵條吸飽沙茶汁香後，再大口吸入麵條，這就是愛羊肉炒麵者最大滿足的時刻，總能讓人一吃就上癮。

而公羊饌另也有吃羊肉炒麵必備的當歸羊肉湯，配上薑絲清香爽口，若喜愛啃大骨者，也有羊大骨湯、羊大排湯，同樣都能讓人大滿足，若愛孜然香氣者，更可點道新疆羊肉串，感受大草原的風味。

地址：新竹縣竹北市中正東路258號

電話：03-553-9599

營業時間：上午11時-下午2時

下午5時-晚間10時

羊肉炒麵：100元

當歸羊肉湯：70元

芥藍炒羊肉：130元

羊排骨湯：90元

新疆羊肉串：40元

(中時 )

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