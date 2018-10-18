桃親子館擴館成最大 鄭允諾3年達30個

2018年10月18日 18:31 中時 蔡依珍

桃園區親子館18日正式擴館，成為全市最大的親子館，市長鄭文燦也父愛大發，跟著小朋友一起動手做Pizza。（蔡依珍攝）

桃園區親子館18日正式擴館，成為全市最大的親子館，市長鄭文燦也父愛大發，跟著小朋友一起動手做Pizza。（蔡依珍攝）

桃園區親子館18日正式擴館，Pizza DIY廣受好評，小朋友都玩的超開心。（蔡依珍攝）

桃園區親子館18日正式擴館，Pizza DIY廣受好評，小朋友都玩的超開心。（蔡依珍攝）

桃園區親子館18日正式擴館，成為全市最大的親子館，市長鄭文燦也父愛大發，跟著小朋友一起動手做Pizza。（蔡依珍攝）

桃園區親子館18日正式擴館，增加0至2歲嬰幼兒專屬區以及親子教室。(蔡依珍攝)

桃園親子館18日正式擴館，成為全市最大的親子館，市長鄭文燦除宣布桃園已有4個親子館完工或正在進行中，過去「一區一親子館」政策也將上修到「一生活圈一親子館」，目標3年內達到30個親子館，未來也研擬成立「兒少處」專責相關業務。

2年前由三民遊客中心改造而成的桃園親子館，在2樓設置扮演區、益智區、大積木區、感統區及圖書區等，開館以來廣受親子好評，不分平假日常爆滿，社會局再將原有1樓閒置空間活化，增加0至2歲嬰幼兒專屬區以及親子教室等，搭配隨著季節更換主題的學習體驗區，要讓大小朋友來再多次都不嫌膩。

市長鄭文燦親自揭牌，笑讚擴館後的桃園親子館將成為全市最大的親子館，他也宣布桃園將再增加3個親子館，包括年底開幕的龍寶貝親子館、東門都更案親子館，以及中正公園莊敬親子館，累積達4個，目前也研擬在大樹林區再增加1個，將從過去「一區一親子館」，上修到「一生活圈一親子館」，目標3年內達到30個親子館。

鄭文燦也提到，市府力推準公共化托育政策，在育兒津貼及托育補助方面，桃園自己加碼，將樓地板訂為3000元，送托到準公共化簽約合作的登記保母桃園領7千，送托到準公共化簽約合作的私立托嬰中心桃園領8000元，目前私托中心簽約率達9成3、保母簽約率約5成3，強調會持續保障保母的權益、降低家長負擔，「中央有瑕疵的政策，地方會全力更正補足！」因應社會局陸續投入親子館、青少年活動中心及公托中心等建設，考量兒少相關館舍及業務大增，研擬統整人力和預算，增設「兒少處」服務更多親子。

社會局指出，桃園親子館由「桃園市生命線協會」承接，精心規畫「親子廚房活動」，透過課程設計，親子共學共玩，讓幼童學習懂得珍惜食物、促進親子關係，去年底也開始提供「心理諮詢服務」，透過一對一的深度晤談、工具輔助，幫助照顧者釐清教養問題，桃園親子館除周一休館，每天上午9時至12時、下午2時至5時開放，每場次限30組親子使用，課程及入館皆採線上預約，歡迎親子多利用。

(中時 )