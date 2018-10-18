選舉年募款情況不佳 華山基金會義賣二手物品

華山基金會、仁一醫院、北英獅子會共同義賣為獨老募款。（張朝欣攝）

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華山基金會北港站面對今年募款情況不佳，透過網路募集二手物資，18日與北港鎮仁一醫院、北英獅子會共同舉辦義賣活動，所得全數用於照顧失能、失智、失依長輩，讓弱勢老人家感受社會的溫馨。

華山基金會成立11周年，從2007年至今共服務200餘名長輩，今年適逢選舉年，許多企業、社團資源分散至選舉事務上，善款明顯減少，因此透過網路募集二手物品義賣，藉此幫助弱勢老人家。

華山基金會北港站長丁淑惠表示，感謝仁一醫院6年來不間斷的支持，藉由拋磚引玉發起愛心義賣活動，並協助轉發分享愛心訊息、以實際行動幫助弱勢孤老，也很感謝各界對華山在地服務孤老的支持。

丁淑惠說，華山基金會正為明年度的服務經費提前籌措準備，希望18日的活動能讓更多人關注老人議題，並且誠摯邀請大家一起認助孤老每月1250元或小額長期贊助，讓愛心能夠延續。

仁一醫院則結合北英獅子會、中華陽光推展關懷協會，由院長李俊億、院長室主任吳雅雯號召院內醫護人員一同響應義賣，李俊億並贈送1份禮品祝慶老人家重陽節快樂。

吳雅雯說，華山基金會秉持「在地老化」、「社區互助」、「補不足」理念，服務北港長者深獲肯定，希望藉由這次活動，號召更多民眾加入義工行列，共同關心在地弱勢老人家。

(中時 )

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